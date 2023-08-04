ЄС заборонив експорт до Білорусі 53 видів високотехнологічних товарів

Євросоюз у межах розширення санкцій проти Мінська запровадив заборону на експорт до Білорусі 53 видів високотехнологічних товарів.

Перелік таких товарів опубліковано в п'ятницю в Офіційному журналі ЄС.

Запроваджено заборону на постачання товарів, які можуть бути використані у військових системах, зокрема випробувальне обладнання, фотокамери та оптичні компоненти, інші електричні/магнітні компоненти, а також електронні пристрої, модулі та вузли.

Запроваджено заборону також на експорт товарів і технологій, придатних для використання в авіаційній і космічній галузі, зокрема авіаційних двигунів та їхніх частин, і для пілотованих, і для безпілотних літальних апаратів.

Заборони поширюються на експорт, а також на надання технічної допомоги та інших послуг будь-яким фізичним і юридичним особам, організаціям або органам Білорусі.

У документі зазначено, що національні компетентні органи країн ЄС мають можливість надавати експортерам відступи, які дають змогу експортувати певні авіаційні товари, а також товари, що використовуються в медичній сфері, у медичних, фармацевтичних або гуманітарних цілях.

До переліку заборонених внесено, зокрема, напівпровідникові прилади, осцилографи, діоди, окрім фоточутливих або світловипромінювальних діодів (LED), електронні інтегральні схеми, телевізійні камери, цифрові камери та відеокамери, апаратуру радіонавігаційної допомоги, прилади та пристрої для повітряної або космічної навігації, літаки, космічні кораблі та їх частини, пневматичні шини з гуми, використовувані на літаках, мастила для використання в авіації, турбореактивні й турбогвинтові двигуни, а також окремі вузли та деталі літаків.

У четвер Рада ЄС затвердила розширення санкцій щодо Білорусі до приведення їх у відповідність із режимом санкцій щодо РФ.

Відповідно до ухваленого рішення, також запроваджено персональні санкції щодо трьох білоруських юридичних осіб - ВАТ "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", Мінського електротехнічного заводу ім. В. І. Козлова і концерну "Белнефтехим" (орган держуправління, курирує роботу найбільших підприємств нафтохімії).

Раніше ЄС запроваджував секторальні санкції щодо низки білоруських експортних товарів. У червні 2022 року набули чинності заборони ЄС на прямі або опосередковані постачання з Білорусі виробів із деревини та лісоматеріалів, цементу і цементних виробів, виробів із заліза і сталі, гумових виробів. Заборони набули чинності 4 червня 2022 року.

У червні 2021 року ЄС обмежив торгівлю білоруськими нафтопродуктами і калійними добривами.