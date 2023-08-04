Економіка

11:12 04.08.2023

За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков

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За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков

Близько 80% проєктів відновлення в Україні на сьогодні реалізуються з використанням механізмів міжнародних фінансових інституцій та коштів партнерів, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Зараз 80% проєктів відновлення здійснюються через механізми міжнародних фінансових інституцій, у багатьох випадках - за кошти партнерів", - сказав він на конференції "Перемога заради майбутнього України: прозорість та ефективність" у Києві в п'ятницю.

Теги: #відновлення #кубраков

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