Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про забезпечення переселенців житлом на час війни

Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №9310 про забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом для тимчасового проживання на час дії воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба апарату парламенту, відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні в середу.

"Комітет розглянув поправки та пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи до зазначеного законопроєкту та затвердив його остаточну редакцію для розгляду парламентом у другому читанні", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 29 червня. Він передбачає надання окремим категоріям ВПО додаткових гарантій щодо недопущення їх примусового виселення з житла для тимчасового проживання під час війни.

Згідно з пропонованими змінами до закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", фонди житла, призначеного для тимчасового проживання переміщених осіб, формують органи місцевого самоврядування. Ці фонди формуються, зокрема, шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передання житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду.

Водночас, згідно із законопроектом, у період дії воєнного стану категорії внутрішньо переміщених осіб, які мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови сплати особою вартості комунальних послуг) без обмеження термінів, визначає Кабінет Міністрів.