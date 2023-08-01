Економіка

19:19 01.08.2023

Україні потрібна не чергова "зернова угода" з окупантами, а повне розблокування портів - голова "Укрметалургпрому"

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Україні потрібна не чергова "зернова угода" з окупантами, а повне розблокування портів - голова "Укрметалургпрому"

Президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає за доцільне для України не акцентувати увагу на укладення чергової "зернової угоди" з окупантами, а опікуватися повним розблокуванням українських портів.

"Нам треба відійти взагалі від слова "угода". Тому що ніяких угод не може бути з країною-терористом. Треба повертати все до міжнародного права", - сказав Каленков в інтерв'ю виданню "Фокус".

На його думку, якщо Росія хоче перевіряти українські судна, то потрібно перевіряти і російські судна, тим паче, що РФ перевозить Чорним морем удесятеро більше вантажів, ніж Україна.

Голова "Укрметалургпрому" вважає, що без можливості вивозити продукцію морем українська економіка не може існувати.

"Тому, коли ми опинилися в блокаді, мова йшла про те, щоб хоча б щось вивезти. Я не знаю, хто перший запропонував цей формат, але це точно не угода. Це вимушений крок. Навіть якщо Україна не укладала ніяких угод з РФ, а тільки з ООН та з Туреччиною, все рівно це неприродні домовленості. Тому що Російська Федерація, атакуючи Україну, порушила десятки міжнародних угод, в тому числі угод з міжнародної торгівлі", - зазначив голова "Укрметалургпрому".

На його думку, від самого початку необхідно було з міжнародними партнерами говорити про порушення РФ законів морського судноплавства. Головна мета для Росії - повністю заблокувати для України морську торгівлю, у такий спосіб вплинувши на економіку країни.

Експерт звернув увагу на головний недолік "зернової угоди": Україна певною мірою легітимізувала вимоги РФ на перевірки суден, а РФ свідомо організувала перевірки суден так, щоб мінімізувати їх кількість.

Голова "Укрметалургпром" переконаний: під час укладення договорів потрібно відійти від слова "зернова", тому що морські шляхи потрібно відкрити для будь-якої цивільної продукції.

"Лише ГМК міг би наростити експорт на понад 8 млрд доларів, якщо відкрити морські перевезення. Це кошти, які створюють економічний розвиток. А якщо казати загалом по усім галузям, то зростання експорту було б понад 18 млрд доларів. Це все додало б нашому державному бюджету платежів більше ніж на 135 млрд грн", - констатував експерт.

На його думку, для забезпечення деблокади портів потрібно надати Україні більше систем ППО, зокрема літаки F16, а також мінні тральщики для моніторингу територіальних і міжнародних вод.

Потрібно також вирішити питання страховки вантажів і суден, вартості перевезень, додав Каленков.

 

Теги: #думка #порти #розблокування

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