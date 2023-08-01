Програма доступної іпотеки "єОселя" розширила категорії учасників

Українці, які не мають власного житла, з 1 серпня можуть оформити пільгову іпотеку під 7% річних за програмою "єОселя", повідомила пресслужба ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло", Київ), яка виступає розпорядником зазначеної програми.

"Сьогодні, 1 серпня, набули чинності ухвалені урядом зміни до постанови КМУ №856. Подати заявку на участь в програмі тепер можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу. "єОселя" під 7% орієнтована на первинний ринок нерухомості, аби досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання економіки країни", - йдеться в повідомленні компанії.

Так, учасниками програми відтепер можуть стати ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України; внутрішньо переміщені особи; інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або володіють менш як 52,5 кв. м для сім'ї з однієї особи та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім'ї.

Для зазначених категорій громадян ставка іпотеки становить 7%. Квартиру можна обрати в будинку не старшому за три роки або який будує забудовник, акредитований банком-партнером. При цьому зберігаються нормативні вимоги щодо площі та граничної вартості квартири.

Згідно з повідомленням, фінансового ресурсу "Укрфінжитла" достатньо для забезпечення 5-6 тис. кредитних договорів. Наразі триває робота над розширенням обсягів фінансування.

Дотепер банками-партнерами програми "єОселя" є Глобус банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк і Sky Bank. З моменту її запуску у 2022 році банки вже видали понад 3 млрд грн кредитів понад 2,2 тис. учасникам.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники. На початку липня 2023 року Кабмін розширив дію цієї програми: інші українці, які не мають власного житла, зможуть отримати позику під 7% річних.

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики. За словами віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

Джерело: https://ukrfinzhytlo.in.ua/ieoselia-pid-7-khto-i-shcho-mozhe-vidsohodni-prydbaty-v-kredyt-za-prohramoiu/