Економіка

16:55 01.08.2023

Шмигаль: До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності

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Шмигаль: До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності

Влада планує до грудня 2023 року додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Готуємося до зими і відновлюємо енергетику: генерацію, мережі розподілу, теплоелектростанції, ТЕЦ, котельні. До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, водночас триває процес захисту об'єктів від ворожих атак.

"Один зі способів захисту - децентралізація генерації. Її мобільність - запорука безпеки. Російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть уразити пересувні невеликі об'єкти", - заявив прем'єр.

Шмигаль також розповів, що на сьогоднішньому засіданні уряд спрощує процедури зі встановлення мобільних генерувальних газотурбінних установок і супутньої інфраструктури.

Крім того, Кабмін знімає бюрократичні перешкоди для повітряних ліній електропередачі та підстанцій, що має прискорити енергетичне відновлення і створити міцну, менш вразливу для ворога систему.

Теги: #енергетика #шмигаль

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