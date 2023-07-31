ArcelorMittal виключив із актуальних проєкт будівництва нової фабрики огрудкування на $250 млн у Кривому Розі

Корпорація ArcelorMittal, до якої входить Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.), виключив із переліку актуальних проєкт будівництва нової фабрики огрудкування у Кривому Розі.

"Оголошений раніше пакет стратегічних капіталовкладень наразі переглянутий, щоб відобразити зміну обсягу та інфляції в проєктах Ліберія та Монлевейд, тоді як раніше зупинений проєкт заводу з виробництва котунів в Україні був видалений (з переліку стратегічних капвкладень – ІФ-У)", - констатується у проміжному звіті компанії за другий квартал і перше півріччя 2023 року.

У свою чергу, у пресслужбі АМКР у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна" пояснили, що від цього проєкту компанія повністю не відмовляється.

"Проєкт будівництва фабрики огрудкування компанія тимчасово виключила з актуального переліку проєктів капітальних інвестицій. Проте компанія не відмовляється від цього контракту і готова повернутися до проєкту після завершення війни", - пояснили у пресслужбі.

Як повідомлялося, раніше АМКР заявила про зупинення реалізації проєкту будівництва фабрики.

Раніше генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо під час спілкування з трудовим колективом та керівниками підрозділів у квітні поточного року повідомляв, що за всіма показниками минулий рік був складним для підприємства, зазначивши, що підприємство запланувало направити $130 млн на капінвестиції. І наголошував, що основним проєктом оновлення стане будівництво хвостосховища "Третя карта", додавши, що окрема увага буде приділена проєкту будівництва фабрики огрудкування, робота над яким призупинилася через війну.

На пресконференції в липні 2021 року Лонгобардо повідомляв журналістам, що АМКР реалізує проєкт із будівництва за участю китайської компанії Sinosteel нової фабрики огрудкування відповідно до плану. Проєкт планувалося завершити до кінця 2023 - початку 2024р.

Інвестиції в проєкт будівництва нової фабрики огрудкування оцінювалися у понад $250 млн. Планувалося, що нова фабрика огрудкування зможе випускати до 5 млн тонн окатишів на рік.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".