Економіка

15:36 31.07.2023

SEC просила Coinbase припинити торги всіма криптовалютами, окрім біткойна - глава компанії

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SEC просила Coinbase припинити торги всіма криптовалютами, окрім біткойна - глава компанії

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США до подання позову проти Coinbase Global просила її припинити торговельні операції з усіма криптовалютами, окрім біткойна, пише Financial Times із посиланням на главу компанії Брайана Армстронга.

У червні SEC висунула звинувачення Coinbase Inc., контрольованій Coinbase Global, у роботі без реєстрації як біржі, брокера і клірингового агентства, а також продажу цінних паперів без реєстрації їхньої пропозиції.

"Coinbase заробила мільярди доларів виторгу, зокрема, завдяки отриманню комісій за угодами від інвесторів, позбавлених нею тих звітів і захисту, які передбачає реєстрація", - зазначалося в позові SEC до Coinbase Inc. і Coinbase Global.

Регулятор у своїй заяві зарахував 13 криптовалют із найнижчим обігом на Coinbase до цінних паперів і наголосив, що біржа підпадає під його юрисдикцію. Загалом на майданчику торгуються понад 200 токенів.

"[Перед цим] вони повернулися до нас і сказали: "...ми вважаємо, що кожен актив, крім біткойна, - це цінний папір", - розповів Армстронг в інтерв'ю FT. - І ми сказали: "Взагалі-то ми інакше інтерпретуємо закон, як ви дійшли такого висновку?". Вони відповіли, що не мають наміру пояснювати і нам потрібно зняти з торгів усі активи, крім біткойна".

Якби Coinbase виконала запит регулятора, це могло бути прецедентом, через який переважна більшість американських криптовалютних компаній опинилися б поза законом за відсутності реєстрації в SEC, зазначає видання.

"Тоді у нас особливо не було вибору. Делістинг усіх активів, окрім біткойна (а законодавство, до речі, такого не передбачає), зрештою означав би кінець криптоіндустрії у США, - пояснив Армстронг. - Тож рішення, по суті, далося легко... давайте підемо в суд і послухаємо, що там скажуть".

SEC заявила, що її підрозділ з контролю за дотриманням законодавства не робив на адресу компаній офіційних запитів на делістинг криптоактивів, вказує FT.

При цьому "під час розслідування співробітники можуть висловлювати свою думку про те, яка поведінка може викликати в комісії питання в рамках законодавства про цінні папери", цитує газета заяву регулятора.

Теги: #sec #криптовалюта

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