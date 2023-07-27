Економіка

19:09 27.07.2023

Із бюджету Львівської області виділили 131 млн грн для програми "Безпечна Львівщина"

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Із бюджету Львівської області виділили 131 млн грн для програми "Безпечна Львівщина"

131 млн грн виділено з бюджету Львівської області на заходи в межах програми "Безпечна Львівщина", відповідні зміни внесено до обласного бюджету, повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

"Кошти спрямують на потреби сил оборони та заходи, що допоможуть екстреним службам реагувати на потенційні надзвичайні ситуації", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, йдеться про виділення 40 млн грн на дрони для військових.

"Крім цього, виділили кошти для сил протиповітряної оборони та правоохоронних органів – на протидію тероризму та щоб подбати про кібербезпеку у Львівській області", - наводяться в повідомленні слова начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

Згідно з повідомленням, від початку поточного року з бюджету області виділили понад 270 млн грн на підтримку сектору безпеки.

Теги: #безпека #львівщина #фінансування

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