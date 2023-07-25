Економіка

17:24 25.07.2023

Ритейлери України сплатили понад 90 млрд грн податків за 2022 р. - RAU

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Ритейлери України сплатили понад 90 млрд грн податків за 2022 р. - RAU

Компанії-представники різних сфер роздрібної торгівлі 2022 року сплатили до державного бюджету понад 90 млрд грн податків, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Асоціації ритейлерів України (RAU).

Згідно з дослідженням, проведеним RAU на основі даних офіційної податкової звітності, серед дев'яти основних галузей української роздрібної торгівлі, включно зі сферою розваг, вирізняється галузь продуктового ритейлу. FMCG-оператори сплатили до бюджетів усіх рівнів суму, що перевищує 35 млрд грн, це становить близько 40% сумарного показника всієї української роздрібної торгівлі.

Асоціація ритейлерів України - профільне об'єднання гравців ринку роздрібної торгівлі та компаній, безпосередньо пов'язаних із ритейлом. До неї входять понад 85 українських і міжнародних торговельних компаній. Серед партнерів - понад 30 компаній-представників B2B сфери та девелопменту.

 

Теги: #бюджет #ритейлери

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