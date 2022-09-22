Майже 20% українських ритейлерів за час війни значно скоротили штат персоналу – дослідження

Майже 20% українських ритейлерів за час війни скоротили штат співробітників більш ніж на 10%, при цьому 62% компаній позапланово скорочують процес прийняття на роботу нових співробітників, йдеться у спільному дослідженні Асоціації ритейлерів України та Rabota.ua.

Згідно з його оприлюдненими даними, станом на серпень 14,2% опитаних ритейлерів скоротили до 10% співробітників, 7,1% компаній - до чверті, а 12,8% - близько половини штату та більше.

Скорочення стосувалися переважно позицій, пов'язаних із підтримкою клієнтів (42%), бек-офісних адміністративних ролей (34%) та виробничого лінійного персоналу (17%).

Водночас майже 60% ритейлерів нині працюють у повному складі – їхня кількість з квітня збільшилася на 2,1%, зазначено в дослідженні.

За даними опитування, 18% компаній зупинили виконання планів найму персоналу до кінця року. Проте 12% повідомили про збільшення найму, а 8% – збереження поточних планів.

Компанії мають намір збільшити наймання фахівців у логістиці та доставці (46% опитаних), в IT (41%) та диджитал маркетингу (10%).