Продаж ляльок Barbie у мережі "Епіцентр" зріс у 1,5 раза

Компанія "Епіцентр" зафіксувала зростання продажу товарів торговельної марки Barbie у своїх торговельних центрах у 1,5 раза з виходом однойменного фільму, повідомила пресслужба мережі.

"Всесвітньо відомий бренд ляльок користується стабільно високим попитом в Україні. Нинішній хайп навколо нового фільму призвів до чергового витка зростання інтересу серед споживачів. Це відобразилося не тільки на продажах самих ляльок, але й на об’ємах торгівлі аксесуарами та ігровими наборами Barbie", - повідомила директорка напряму "Дитячі товари" мережі ТЦ "Епіцентр" Олена Соловйова, слова якої наведено в пресрелізі.

За її словами, динаміка зростання могла бути й більшою, проте з початком повномасштабної війни дистриб'ютор корпорації Mattel надає набагато меншу кількість товару для реалізації, ніж раніше.

Водночас у січні-червні 2023 року товарообіг напряму "Дитячі товари" магазинів E.Pic у мережі "Епіцентр" зріс на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року, наголошується в повідомленні.

"Незважаючи на повномасштабну війну і складну економічну ситуацію в країні, український споживач не готовий економити на потребах дітей", - констатують у мережі.

За даними "Епіцентру", серед дитячих товарів найбільший обсяг у категорії "Іграшки", продаж якої в першому півріччі 2023 року зріс на 43% порівняно з минулим роком. Найкращу динаміку зростання в категорії показують конструктори - продаж зріс на 75%, і м'які іграшки - зростання понад 40%.

Також за окреслений період у 2023 році зріс продаж товарів для малечі - на 40%, дитячого одягу та взуття - на 34%, дитячих товарів для активного відпочинку - на понад 20%, зазначається в повідомленні мережі.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин з маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі дощенту знищено.

Незважаючи на значні втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході і в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).