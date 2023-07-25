Економіка

15:00 25.07.2023

Жителі Одещини можуть отримати до 500 тис. грн на відновлення зруйнованого житла - Шмигаль

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Жителі Одещини можуть отримати до 500 тис. грн на відновлення зруйнованого житла - Шмигаль

Жителі Одеської області можуть подати заявки на участь у програмі "єВідновлення" для отримання коштів на ремонт власного житла, повідомив Шмигаль на засіданні українського уряду у вівторок.

"Це цільова виплата до 500 тисяч гривень, яка допоможе відновити власне житло... Місцеву владу прошу оперативно розглядати заяви людей, щоб ремонтні роботи розпочалися якнайшвидше і все було зроблено до холодів", - сказав він.

За словами прем'єра, понад 1400 українців уже отримали близько 115 млн грн за цією програмою.

Голова уряду розповів, що наразі в Одеській області триває остаточна оцінка завданих РФ втрат.

"Ворог обов'язково за все заплатить, а ми обов'язково відбудуємо Одесу та інші міста й села України... Відновлення відбувається в усіх куточках України, які постраждали від війни. Уряд дає на це відповідні ресурси", - повідомив Шмигаль.

Теги: #одеська_область #шмигаль #євідновлення

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