Підвищення привабливості ОГХК під час приватизації залежить від збільшення ресурсної бази - керівництво компанії та ФДМ

ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), в управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.), підвищить свою привабливість на приватизаційному конкурсі за рахунок розширення ресурсної бази.

Як повідомив заступник голови Фонду державного майна (ФДМ) Олександр Федоришин на пресконференції у вівторок, перед менеджментом ОГХК постає питання розширення ресурсної бази, оскільки на це насамперед звертає увагу інвестор.

"Ми намагаємося в цьому питанні допомагати менеджменту ОГХК", - сказав Федоришин.

За його словами, тривають судові процеси щодо повернення деяких титанових родовищ, відкликання ліцензій у інших компаній. Однак перерозподіл родовищ і отримання дозволів є складним процесом: "Щойно цей момент настане, ви про це дізнаєтеся".

Водночас він констатував, що Фонд орієнтується на судові рішення. У цьому контексті суд нещодавно ухвалив рішення щодо Селищанської ділянки титанового родовища, що дає змогу ОГХК закріпити її за собою.

Водночас заступник голови ФДМ зазначив, що компанії, які є конкурентами в титановій сфері або володіли раніше ліцензіями на розробку родовищ чи контроль над ними, хочуть повернути ці ділянки. Тому вони опротестовують судові рішення або тендери на придбання ділянок під розробку, що ускладнює розширення ресурсної бази ОГХК.

"Антимонопольний комітет розуміє ситуацію, що підприємство йде на приватизацію", - зазначив Федоришин.

Він пояснив, що Фонд проводить низку аудитів на всіх об'єктах приватизації, зокрема, на ОГХК, що має дві філії. При цьому ресурсна база Іршанської філії - Іршанське родовище - розраховане на розробку ще на 50 років, поруч розташоване інше родовище, на розробку якого в іншої компанії відкликано ліцензії, і там ОГХК може також бути власником цього родовища.

На ВГМК є родовище, яке краще за своїм контентом, має якіснішу сировину, проте воно давно розробляється і ресурс родовища там вичерпується. "Зараз вирішується питання про збільшення ресурсної бази родовищ", - сказав представник ФДМ.

Він також повідомив, що ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" (ЗТМК) наразі простоює, на ньому потрібно провести інвентаризацію перед тим, як виставляти на приватизацію. За його словами, більше половини обладнання та матеріалів, які були передані державою до ТОВ у 2013-2014 роках, не може бути повернуто - "майно або реалізовано, або списано, або втрачено". Тому створено Міжвідомчу робочу групу, яка напрацювала певний алгоритм дій.

"Вживаються заходи із повернення цього підприємства в управління ФДМ. У третьому-четвертому кварталі сподіваємося поставити крапку в питанні", - повідомив Федоришин, додавши, що також "Сумихімпром" буде повернуто юридично та фактично державі й виставлено на приватизацію - його розглядають як один з об'єктів великої приватизації".

Своєю чергою заступник голови правління ОГХК Димитрій Каландадзе на пресконференції повідомив, що сьогодні відкривається новий фронт - економічний і промисловий, проти автократичного російського режиму.

"У рамках цієї економічної конфронтації Україна має бути безумовним економічним партнером Заходу. Щоб ми перемогли, нам потрібно використовувати інноваційні технології - стара система себе вичерпала", - сказав Каландадзе.

Він наголосив, що для того, щоб стати ключовим гравцем на світовому ринку титану, необхідно забезпечити повний виробничий цикл обробки, розширити ресурсну базу, у планах - витіснити Росію з глобального ринку титану.

Каландадзе констатував, що 95% титанової сировини переробляється на пігмент - оксид титану, 5% - на метал.

"Україна на сьогодні - сировинний гравець. Необхідно виходити на вищий рівень із виробництвом продукції з більшою доданою вартістю. Успіх у цьому процесі залежить, зокрема, від залучення довгострокових іноземних інвестицій (...) Дорожня карта на 2023-2024 роки - оновити ресурсну базу, залучити інвестиції", - сказав Каландадзе.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передання йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). Раніше ці комбінати були в оренді у структур Фірташа. Потім підприємство було перетворено на ПАТ, а після - на ПрАТ.

Уряд у серпні 2016 року вніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Її терміни кілька разів відкладали, а конкурс двічі зривався.

ОГХК раніше реалізовувала продукцію більш ніж до 30 країн світу і була одним з найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Компанія видобуває титанову руду.

ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану. Його проєктна потужність - 20 тис. тонн на рік, однак через зношеність виробничих фондів підприємство наразі може випускати 10 тис. тонн губки.

Держава володіє контрольним пакетом ТОВ "ЗТМК".