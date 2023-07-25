Переміщення заводу Danone із Херсона не актуальне - представник компанії

Французький виробник продуктів харчування та напоїв Danone не має наміру здійснювати релокацію свого заводу з Херсонської до Черкаської області, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор із закупівель та операційної діяльності компанії Іван Ханас.

"Інформація, оприлюднена Центром журналістських розслідувань, не достовірна. Ймовірно, в цьому випадку мала місце міскомунікація фактів, які були неправильно трактовані", - сказав він.

За інформацією Ханаса, Danone в Україні вивчала можливість перевезення окремих виробничих ліній (із заводу в Херсоні - ІФ-У), але не релокації заводу, і не до Черкаської, а до Полтавської області (у Кременчуці розташований другий завод компанії - ІФ-У).

"Відповідно, ми зверталися до адміністрації області з проханням про сприяння такій ініціативі. Однак поки що така ініціатива не актуальна", - пояснив представник Danone в Україні.

Як повідомлялося, в момент окупації міста в лютому 2022 року завод Danone у Херсоні було закрито. Підприємство допомогло евакуюватися своїм співробітникам. Представництво компанії поширило інформацію про втрату контролю над заводом і необхідність зупинити його роботу, оскільки не зможе "гарантувати дотримання суворих стандартів безпечності харчових продуктів, які будуть вироблені на заводі в таких умовах".

На сьогодні роботу заводу в Херсоні не відновлено, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела.

В Україні Danone виробляє молочні продукти та продукти на рослинній основі, а також спеціалізоване харчування.

За даними на сайті "Данон Україна", виробничі потужності компанії в Україні представлені двома заводами - ТОВ "Данон Дніпро" (Херсон) і ПрАТ "Данон Кремез" (Кременчук). Продукцію компанії випускають під такими торговими брендами: "Активіа", "Живинка", "Простоквашино", "Растішка", "Даніссімо", Paw Patrol, Alpro, Danone. Завод у Херсоні був сертифікований для експорту продукції майже до 40 країн ЄС, Близького Сходу та СНД.