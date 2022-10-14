Економіка

12:19 14.10.2022

Danone позбавиться від контролю в бізнесі з виробництва молочних продуктів у РФ, спише до EUR1 млрд

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Danone позбавиться від контролю в бізнесі з виробництва молочних продуктів у РФ, спише до EUR1 млрд

Французька Danone ухвалила рішення передати контроль у бізнесі з виробництва молочних продуктів у Росії, йдеться у повідомленні компанії. За підсумками угоди, друга сторона якої у релізі не названа, Danone деконсолідує цей бізнес у своїй звітності.

За січень-вересень 2022 року продаж за цим напрямом становив близько 5% від чистого виторгу Danone загалом, йдеться в повідомленні. Списання у зв'язку з відходом із російського молочного ринку компанія оцінює у суму до EUR1 млрд.

Тим часом, як зазначає Financial Times, рішення Danone не означає повного виходу з Росії, оскільки компанія продовжить продавати в країні дитяче харчування.

Danone входить до трійки найбільших виробників молочних продуктів у Росії. Портфель брендів включає "Активіа", "Простоквашино", дитяче харчування "Тьома" та "Растішка". Навесні цього року, оголошуючи про припинення імпорту в РФ продукції під брендами evian та Alpro (мінеральна вода та рослинні напої), Danone заявляла, що загалом із РФ йти не планує та переорієнтує бізнес на базові молочні продукти, дитяче та лікувальне харчування, згорнувши нові інвестиції та витрати на рекламу.

Російський бізнес Danone з виробництва молочних продуктів об'єднує 13 заводів та 7,2 тис. співробітників.

Теги: #danone

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