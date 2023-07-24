Економіка

12:43 24.07.2023

Мінфін сформував нове правління Сенс Банку

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Мінфін сформував нове правління Сенс Банку

Членами правління Сенс Банку (Київ, раніше - Альфа-Банк) після його націоналізації за поданням Міністерства фінансів стали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов, йдеться в інформації на сайті фінустанови.

Детальнішої інформації про них наразі немає, проте відомо, що Зубченко очолювала департамент фінансової політики Мінфіну.

Шклярук, згідно з інформацією в LinkedIn, із 2016 року обіймав посаду члена правління Агропросперіс Банку і відповідав за напрям ризик-менеджменту, до цього працював у Credit Agriclole - також у сфері управління ризиками.

Соколов, за даними в LinkedIn, із кінця 2017 року працював у банку "Південний", зокрема з квітня 2020 року головою департаменту корпоративного бізнесу.

Тютюн, за інформацією в LinkedIn, із червня 2018 року була заступницею голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, а раніше - заступницею голови правління Укргазбанку.

Новим головою наглядової ради Сенс Банку після його націоналізації за поданням Міністерства фінансів став ексголова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, який очолював кілька років тому наглядову раду "Укрзалізниці".

Згідно з інформацією на сайті банку, ще двома незалежними членами наглядової ради націоналізованого Сенс Банку стали керуючий партнер PwC Legal Україна Андрій Пронченко та Ростислав Дюк - голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, заступник якого Інна Тютюн увійшла до правління банку.

Представниками держави в наглядовій раді стали начальник відділу Мінфіну Андрій Свистун, який із травня до листопада минулого року входив до наглядової ради державного Укргазбанку, і секретар робочої групи з питання санкцій проти Росії Владислав Власюк, який має великий досвід роботи в Мін'юсті.

Аджунер також був членом наглядової ради "Укренерго" і певний час очолював наглядову раду державного Ощадбанку, проте Нацбанк не погодив його на цій посаді через конфлікт інтересів (членства в наглядових радах інших держкомпаній - клієнтів банку).

Як повідомлялося, після націоналізації було сформовано також нове правління Сенс Банку. Його головою став Дмитро Кузьмін, який близько пів року очолював банк з іноземним капіталом Універсал Банк до продажу його наприкінці 2016 року групі ТАС Сергія Тігіпка. До цього він працював у Райффайзен Банку Аваль, а ще раніше - у Сітібанку, де, зокрема, понад десять років був головним бухгалтером. Після 2020 року був незалежним членом наглядової ради AS PrivatBank.

Сенс Банк за розміром активів (близько 3,4% від активів усієї банківської системи) посідає 11-те місце серед 65 діючих банків України. Його націоналізували останніми днями за спеціально ухваленим законом як системно важливий банк із мажоритарними акціонерами з Альфа-Груп, які потрапили під санкції.

Теги: #правління #сенс_банк

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