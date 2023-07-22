Економіка

11:44 22.07.2023

Ryanair продасть в Україні 1 млн квитків дешевше EUR20 після відновлення польотів

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Ryanair продасть в Україні 1 млн квитків дешевше EUR20 після відновлення польотів

Ірландська Ryanair, найбільша європейська бюджетна авіакомпанія, після відновлення польотів з/до України запропонує 1 млн, або 20% квитків за ціною менше ніж EUR20, повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.

"Міністр (віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков - ІФ-У) попросив нас сьогодні, і ми дали йому зобов'язання, що з 5 млн місць, які будуть запропоновані в перший рік, 20%, або 1 млн місць, буде продано за ціною менше ніж 20 євро", - сказав О'Лірі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що авіакомпанія зможе реалізувати поставлене завдання в разі, якщо матиме недорогу базу в українських аеропортах і відповідні ставки зборів.

"Нам потрібно буде мати недорогу базу в аеропортах. Але це рішення - за міністерством. Міністр (Кубраков - ІФ-У) запитував, чи будемо ми пропонувати низькі тарифи, й ми відповіли, що так. Близько 20% місць буде продано за тарифами EUR10, EUR14, EUR19. Це мільйон пасажиромісць. Більшість квитків ми продаємо за EUR24, EUR29, EUR39. Зараз єдиний спосіб заповнити цю кількість місць - дуже низькі ціни на авіаквитки", - сказав виконавчий директор Ryanair.

Він наголосив, що Україна може мати нижчі ціни на авіаперельоти, ніж Польща, але повинна забезпечити й нижчі аеропортові збори, ніж у Польщі.

Як повідомлялося, Ryanair цього тижня оголосила про зобов'язання відновити польоти в/з України за низькими тарифами протягом восьми тижнів після відкриття повітряного простору України. Компанія планує розмістити в Києві, Львові та Одесі до 30 нових Boeing 737 MAX вартістю понад $3 млрд. Зазначалося, що авіакомпанія готова здійснювати до 600 рейсів на тиждень. На додачу Ryanair планує відкрити щоденні рейси між Києвом, Львовом та Одесою, щойно аеропорти будуть готові до цього.

Зазначалося, що в перші 12 місяців після початку роботи авіакомпанія планує вийти на більше ніж 5 млн пасажиромісць на рік і має намір наростити цю кількість до 10 млн пасажиромісць протягом п'яти років.

Теги: #квитки #ryanair #олири_майкл

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