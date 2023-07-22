Економіка

07:34 22.07.2023

Готельний оператор Optima відкрив відновлений готель у Миколаєві

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Готельний оператор Optima відкрив відновлений готель у Миколаєві

Готельний оператор Optima (раніше - Reikartz) відкрив відновлений готель у Миколаєві, повідомляє пресслужба оператора.

Як повідомлялося, у липні 2022 року готель Reikartz River у Миколаєві зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Готель частково відновив роботу 17 липня під новим ім'ям, "Optima River Миколаїв". Тривають роботи з відновлення номерного фонду. У готелі додатково обладнано укриття.

Готельний оператор Reikartz проводить ребрендинг готельної мережі в Україні, нова назва Optima Hotels & Resorts.

Мережа об'єднує понад 80 готелів в Україні, Швеції, Казахстані, Грузії та Узбекистані.

Мережа Reikartz працювала під брендами Raziotel (мережа економ-готелів категорії "три зірки"), Vita, Optima (велнес-курорти та готелі категорії "три зірки"), а також Reikartz Collection і Reikartz Hotels & Resorts (бізнес- і курортні готелі категорії "три зірки-плюс" і "чотири зірки").

ТОВ "Рейкарц Хотел Менеджмент" створено 2008 року. Згідно з даними Opendatabot, учасниками компанії є Володимир Кашутін (Львів, 99,9%) і Андрій Дема (Київ, 0,1%). Кінцевим бенефіціаром зазначено Кашутіна. При цьому до 2019 року бенефіціарами значилися громадяни РФ Юрій Васін, Леонід Лаврентьєв і Тимур Родіонов.

Згідно з фінрезультатом за 2022 рік, чистий прибуток компанії склав 10,6 млн грн проти збитку 2021 року.

 

 

Теги: #миколаїв #готель #відновлення

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