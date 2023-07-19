Економіка

18:35 19.07.2023

Шмигаль обговорив з ірландським колегою участь бізнесу у відновлення України

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром, під час якої обговорили участь у процесі відновлення України ірландського бізнесу, повідомляє пресслужба глави українського уряду.

"Сторони, зокрема, говорили про відновлення України та участь у цьому процесі ірландського бізнесу. Денис Шмигаль зауважив, що наша держава, зі свого боку, надасть увесь необхідний інвестиційний супровід. Він навів приклад ірландської компанії "Kingspan", яка інвестує у свій проєкт в Україні EUR280 млн, та "CRH" з інвестиціями в розмірі EUR25 млн", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в середу.

Крім цього, під час зустрічі Шмигаль розповів про спроби країни-агресора зірвати роботу Чорноморської зернової ініціативи. Він наголосив, що обстрілом портової інфраструктури в Одесі Росія ставить під загрозу життя мільйонів людей у всьому світі.

"Світ має рішуче протидіяти спробам Росії влаштувати глобальну продовольчу кризу", - наголосив прем'єр-міністр.

Також Шмигаль висловив вдячність Ірландії за миттєву допомогу після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

"Цінуємо зусилля ірландського уряду та народу на підтримку нашої держави", - зазначив глава українського уряду.

У свою чергу Варадкар наголосив, що Ірландія стоїть разом із Україною і надалі надаватиме всебічну підтримку, "зокрема на рівні міжнародних інституцій".

Варадкар також відвідав у Київській області місця, які найбільше постраждали від російської агресії.

Теги: #відновлення #ірландія #варадкар #шмигаль

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