Економіка

15:55 19.07.2023

Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту після 15 вересня - Свириденко

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Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту після 15 вересня - Свириденко

Україна категорично проти продовження Євросоюзом дискримінаційної заборони на поставку низки агротоварів до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня, заявила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки і торгівлі Юлія Свириденко в середу на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА).

"І президент, і прем'єр, і всі ми (уряд - ІФ-У) стоїмо на позиції, що 15 вересня - це остаточна критична дата. Після неї не може бути жодних продовжень цих обмежень, які існували для України", - сказала вона.

За словами першої віцепрем'єрки, заборона експорту пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику до зазначених п'яти країн є "дискримінаційною з боку найближчих сусідів, особливо коли Україна має ворога на морі".

"Це виглядає для нас як не дуже дружній крок, якщо говорити стримано. Тому в усіх переговорах, починаючи від президента, закінчуючи всіма міністерствами, ми наполягаємо, що 15 вересня - це критична, остаточна дата, після якої ми не бачимо можливості подовження цих термінів. Це дискримінація України", - наголосила Свириденко.

Відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо заборону все ж таки буде продовжено, перша віцепрем'єрка заявила, що в такому разі Україна змушена розглянути дзеркальні заходи.

"Не хотілося б вголос говорити і вважати, що це реалістичний крок, але, думаємо, що деякі дзеркальні заходи можуть бути застосовані", - сказала вона.

Свириденко відмовилася коментувати вихід РФ із "зернової ініціативи" і сказала, що Мінекономіки візьме паузу, оскільки це питання перебуває у віданні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як повідомлялося, заборона ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України набула чинності 2 травня і замінила односторонні рішення про заборону імпорту, запроваджені прикордонними з Україною країнами, зокрема Польщею, Болгарією, Угорщиною та Словаччиною, на порушення Угоди про асоціацію та внутрішні норми Євросоюзу ще з 28 квітня.

Єврокомісія 5 червня продовжила до 15 вересня зазначені обмеження, вважаючи, що спровоковані таким імпортом проблеми ще не подолані. Однак після цієї дати представники зазначеної п'ятірки країн неодноразово заявляли про необхідність подовження цього терміну після 15 вересня та можливе розширення обмежуваних товарів.

Зокрема, цієї середи у Варшаві заплановано зустріч п'ятірки, щоб підготувати заяву для Європейської комісії щодо продовження заборони та поширення її на інші товари, заявив 17 липня міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Бірес.

Теги: #експорт #мінагрополітики #агропродукція

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