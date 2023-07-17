Економіка

11:36 17.07.2023

Щомісячні обсяги продажу тютюну через касові апарати зросли в червні на 30% від початку року - депутат

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Щомісячні обсяги продажу тютюну через касові апарати зросли в червні на 30% від початку року - депутат

Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки Ярослав Железняк заявляє про значне зростання обсягів продажу тютюнових виробів із використанням реєстратора розрахункових операцій (РРО, касових апаратів) від початку цього року, що, на його думку, свідчить про детінізацію ринку.

"Зростання виторгів за РРО (і, відповідно, податків) з I кв. до II кв. 2023 року дорівнює +19,4%, зростання з січня по червень 2023 року дорівнює +30%. І, як ви розумієте, це не курити стали більше, а "тінь" падає", - написав він у телеграм-каналі.

Згідно з наведеним Железняком графіком, у лютому цього року обсяги продажу тютюнових виробів через РРО становили близько 8 млрд грн, у березні та квітні - приблизно по 9,15 млрд грн, у травні - понад 10,4 млрд грн і в червні - понад 10,9 млрд грн.

Депутат нагадав, що коли Верховна Рада починала розглядати тютюнову тематику восени 2022 року, то експерти оцінювали рівень тінізації тютюнового ринку в 20%, тоді як його оптимістична оцінка в червні цього року 16%.

Железняк наголосив, що кожен "мінус 1%" тіні дорівнює додатковому 1 млрд грн до бюджету.

Як повідомлялося в травні, з початку війни щомісячні втрати надходжень від трьох підакцизних товарів до держбюджету України голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев оцінював на рівні $1 млрд.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні у травні 2023 року щодо ситуації на ринку підакцизних товарів рекомендував Державній податковій службі перевірити виробників тютюнових виробів та імпортерів щодо виробництва та обігу тютюнової сировини. Він також направив рекомендації Бюро економічної безпеки України та Національній поліції України вжити заходів щодо виявлення та припинення незаконної діяльності підприємств із випуску спирту та алкогольних напоїв.

Потім ТСК заявила про персональну відповідальність регіональних керівників правоохоронних органів за торгівлю неліцензійними сигаретами в заборонених місцях.

Теги: #продажі #тютюнові_вироби

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