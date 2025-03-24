Торгівля тютюновими виробами в 2025р скоротилася на 8%, натомість кількість ліцензійних продавців зросла - Гетманцев

В Україні в лютому 2025 року виторг від реалізації тютюнових виробів склав 9,6 млрд грн, що на 8% (на 0,8 млрд грн) менше, ніж у попередньому місяці, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

При цьому він звернув увагу на те, що кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами за перші два місяці року зросла на 12 488 од. і сягнула позначки 75 613.

За його інформацією, виторг РРО/ПРРО на одну ліцензію в лютому-2025 становить 127 тис. грн - на 7,6 тис. грн менше, ніж у січні-2025 року, та на 42,5 тис. грн менше, ніж у грудні-2024.

Найбільше зменшення виторгу зафіксовано у Запорізькій, Черкаській, Івано-Франківській областях, водночас виторг збульшився у Сумській, Львівській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

"Торгівля тютюновими виробами у 2025 році скорочується, звертаю увагу правоохоронних органів", - резюмував голова парламентського комітету.