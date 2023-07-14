Заборгованість за виплатами переселенцям за липень буде погашено найближчим часом - Мінреінтеграції

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляють, що заборгованість за виплатами внутрішньо переміщеним особам за липень буде погашено найближчим часом.

"Ідеться про державну допомогу на проживання розміром 3 тис. грн на місяць особам з інвалідністю та дітям і 2 тис. грн - для решти внутрішньо переміщених осіб. Це питання обговорювалося на нараді Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за результатами наради Міністерство фінансів невідкладно підписало документи для спрямування коштів на виплати держдопомоги за липень, тож найближчим часом гроші надійдуть на банківські рахунки переселенців.