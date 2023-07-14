Економіка

17:44 14.07.2023

Заборгованість за виплатами переселенцям за липень буде погашено найближчим часом - Мінреінтеграції

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Заборгованість за виплатами переселенцям за липень буде погашено найближчим часом - Мінреінтеграції

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляють, що заборгованість за виплатами внутрішньо переміщеним особам за липень буде погашено найближчим часом.

"Ідеться про державну допомогу на проживання розміром 3 тис. грн на місяць особам з інвалідністю та дітям і 2 тис. грн - для решти внутрішньо переміщених осіб. Це питання обговорювалося на нараді Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за результатами наради Міністерство фінансів невідкладно підписало документи для спрямування коштів на виплати держдопомоги за липень, тож найближчим часом гроші надійдуть на банківські рахунки переселенців.

Теги: #виплати #переселенці

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