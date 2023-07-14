Економіка

14:08 14.07.2023

Українське вино у 2022 році експортувалося до 49 країн

2 хв читати
Українське вино у 2022 році експортувалося до 49 країн

Експортоване 2022 року до 49 країн українське вино отримало на міжнародних виставках 37 нагород, водночас для подальшого економічного розвитку виноградарство потребує законодавчих змін, сказав міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський на зустрічі з представниками виноробного ринку.

"Виноробна галузь через повномасштабну війну зазнала значних втрат. Минулого року нам вдалося експортувати українське вино до 49 країн світу. Наша продукція була представлена на низці міжнародних виставок, а на найбільшому винному конкурсі у світі Decanter World Wine Competition-2023 країна здобула 37 нагород. Ми відновили членство в Міжнародній організації виноградарства і виноробства (International Organisation of Vine and Wine). Потенціал нашої галузі високо оцінено на міжнародній арені, але, безумовно, для подальшого економічного розвитку та налагодження торговельних відносин цей сектор потребує змін на законодавчому рівні та підтримки держави", - процитувала пресслужба Мінагрополітики міністра.

Під час зустрічі серед необхідних для розвитку галузі законодавчих актів представники виноробного ринку назвали зміни до закону "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні". Це надасть змогу отримати держпідтримку підприємствам первинного виноробства, які не розливають продукцію в споживчу тару, не реалізують її кінцевому споживачеві, але є ланкою в процесі виробництва.

Також було запропоновано внести зміни до Податкового кодексу України, щоб знизити акцизний податок на ігристі вина, скасувати їхнє маркування марками акцизного податку та виключити столові вина з переліку підакцизних товарів, як це практикується в низці країн ЄС.

Для розвитку виноробства, на думку операторів ринку, важливо підтримати малих виробників і затвердити проєкт закону №9030 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції". Документ надасть змогу мінімізувати вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників продукції, надати їм право закуповувати сировину (виноград, плоди, ягоди, мед) українського походження, дозволити розливати вина в металеві банки з харчового алюмінію, а також у кеги з алюмінію та нержавіючої сталі.

У межах гармонізації українського та європейського законодавства, згідно з вимогами регламенту ЄС 2021/2117 від 2 грудня 2021 року, учасники ринку також вважають за необхідне ухвалити законопроєкт №9139, що передбачає, зокрема, створення єдиної державної інформаційної системи "Виноградарсько-виноробний реєстр" і запровадження вимог до виробництва та обігу вин.

Теги: #вино #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 06.07.2023
Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою заборонити імпорт української малини

Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою заборонити імпорт української малини

15:57 30.06.2023
Розвиток гирла Бистре на Дунаї надасть змогу наростити експорт агропродукції на мільйон тонн щомісяця - Васьков

Розвиток гирла Бистре на Дунаї надасть змогу наростити експорт агропродукції на мільйон тонн щомісяця - Васьков

13:57 26.06.2023
В Клубі експертів пройшов другий семінар-дегустація кращих українських сортів вина

В Клубі експертів пройшов другий семінар-дегустація кращих українських сортів вина

09:00 21.06.2023
В Клубі експертів пройде другий дегустаційний семінар на підтримку українського виноробства

В Клубі експертів пройде другий дегустаційний семінар на підтримку українського виноробства

19:28 01.06.2023
США продовжили безмитний режим імпорту металопродукції з України ще на рік

США продовжили безмитний режим імпорту металопродукції з України ще на рік

14:22 31.05.2023
Агроєврокомісар пропонує продовжити заборону на експорт зерна з України до 5 країн ЄС щонайменше до кінця жовтня

Агроєврокомісар пропонує продовжити заборону на експорт зерна з України до 5 країн ЄС щонайменше до кінця жовтня

13:42 31.05.2023
Україна наполягає на скасуванні обмежень агроекспорту в ЄС і напрацюванні спільного рішення

Україна наполягає на скасуванні обмежень агроекспорту в ЄС і напрацюванні спільного рішення

19:45 30.05.2023
Україна з 5 червня по 15 вересня заборонила експорт цукру

Україна з 5 червня по 15 вересня заборонила експорт цукру

12:09 24.05.2023
Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту застосунку "Дія"

05:38 23.05.2023
Азербайджан до 2027 року постачатиме до Європи 20 млрд куб. м газу на рік

Азербайджан до 2027 року постачатиме до Європи 20 млрд куб. м газу на рік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз України" завершив I кв.-2023 із чистим прибутком 7,7 млрд грн - НАК

Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

ОСТАННЄ

Україна має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на швидке відновлення - Мінфін

"ДТЕК Енерго" розраховує отримати до 5 млрд грн кредиту за аналогом урядової програми "5-7-9%" - СЕО

У Славутичі створять Північно-український ядерний науковий хаб

Переведення енергоблока №4 ЗАЕС у стан "гарячого зупинення" створить нові ризики для ядерної безпеки - ДІЯРУ

Європа готується до аномальної 45-градусної спеки

Україні за 10 років доведеться залучити 4,5 млн нових працівників - Мінекономіки

"Укрзалізниця" зареєструвала "дочку" в Польщі для виходу на ринок ЄС

Група DIM збільшить частку своєчасних оплат за розстрочками до 80-90% до кінця року

ГК "Прометей" отримала 129 млн грн лімітів від банків "Восток" і МТБ

Україна за 10 років зможе наростити переробку до 50% врожаю і виробляти до 200 млн тонн с/г товарів на рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА