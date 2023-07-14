"ДТЕК Енерго" розраховує отримати до 5 млрд грн кредиту за аналогом урядової програми "5-7-9%" - СЕО

Компанія "ДТЕК Енерго" подала заявки до державних банків і розраховує отримати приблизно 5 млрд грн за аналогом урядової програми пільгового кредитування "5-7-9%" для відновлення ТЕЦ і ТЕС після обстрілів РФ, повідомив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

"Ми сподіваємося, що близько 5 млрд грн залучимо саме через програму пільгового кредитування за аналогом урядової програми "5-7-9%", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Салєєв зазначив, що загалом компанія потребує понад 7 млрд грн для відновлення, не враховуючи планових ремонтів своїх ТЕС, у які компанія планує вкласти 3,5 млрд грн.

Водночас голова "ДТЕК Енерго" сподівається, що разом із профільними відомствами та банками вдасться завершити всі процедури і почати залучати перші ресурси на відновлення пошкодженої генерації вже в липні.

"Є програма кредитування, але водночас є багато дрібних бюрократичних речей, через які доводиться проходити. Наприклад, постійно потрібні якісь нові підтвердження руйнувань саме через обстріли, тому що це програма для відновлення саме після обстрілів", - описав ситуацію Салєєв.

Крім того, за його словами, виникають питання щодо застави, якою, зокрема, може бути сама станція.

"Утім, на деяких станціях дуже багато руйнувань або вони розташовані близько до зони бойових дій, і банки не хочуть кредитувати. Але ж треба залучати ресурс, щоб і таке обладнання могло працювати і підтримувати енергосистему в опалювальний сезон", - зазначає СЕО "ДТЕК Енерго".

Він також зазначив, що частину цих блоків компанія вже відновила власним коштом, через що також виникають труднощі з отриманням кредитних ресурсів. "У результаті нам тепер не вистачає на планові ремонти. Ми хочемо ці кошти рефінансувати, щоб вкласти в планові ремонти, як і передбачали. Але це можна зробити лише шляхом додаткових змін до програми", - пояснив Салєєв.

Як повідомлялося, гендиректор "ДТЕК Енерго" зазначив, що нинішня ремонтна кампанія зросла у вартості в 1,5 раза завдяки потребі більш глибинних ремонтів ТЕС після їхньої посиленої роботи в ОЗП 2022/2023, а також через інфляцію, яка додала до кошторису 25-30%.

Заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон, відповідальний за корпоративний бізнес, повідомив 6 липня, що банк уже має близько п'яти заявок від великих електрогенерувальних компаній на отримання кредитів на відновлення за урядовою програмою "5-7-9%". Водночас він зазначив, що для запуску програми необхідні певні зміни до бюджету, які дозволили б Фонду розвитку підприємництва, через який компенсуються відсоткові ставки для бізнесу, здійснювати такі дії для об'єктів великої генерації.