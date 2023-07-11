В Одесі ринок житлової нерухомості відіграв 30% обсягів 2021 року

Ринок житлової нерухомості Одеси відновлюється, а кількість угод на первинному і вторинному ринках на сьогодні сягає приблизно третини довоєнних показників, повідомила CEO агентства нерухомості Dominanta Анна Гусейнова агентству "Інтерфакс-Україна".

"У другому кварталі 2023 року одеський ринок житлової нерухомості вийшов на 30% обсягів до початку війни", - пояснює ситуацію на ринку нерухомості Одеси Гусейнова.

Вона повідомила, що минулого року на вторинному ринку Одеси, згідно з даними Мін'юсту, було продано загалом приблизно 100 тис. кв. м житла, що втричі нижче за результати 2021 року.

"Первинний ринок постраждав іще сильніше. Згідно з даними опитувань девелоперів, продаж за 2022 рік знизився загалом у 8-12 разів порівняно з довоєнними обсягами", - повідомила Гусейнова.

Водночас вона наголосила на поступовому відновленні інтересу до первинної нерухомості у 2023 році. Однак переважний до війни попит на квартири в новобудовах нині становить поки що лише 14% проти 63% до лютого 2022 року.

"Минулого року в нас практично не було запитів на об'єкти, які будують в Одесі. Перші угоди в таких об'єктах з'явилися в січні 2023-го, ми бачимо поступове відновлення попиту", - повідомила вона.

Гусейнова наголосила, що Dominanta співпрацює тільки з тими забудовниками, які не зупинили будівництво своїх об'єктів або ж відновили свої роботи. Вона додала, що в Одесі більшість девелоперів - 66% довоєнних майданчиків - відновили активність, при цьому є старт і нових проєктів, і нових черг за тими, за якими вже відбувалося будівництво.

Щоб підтримати інтерес потенційних покупців, одеські девелопери пропонують нестандартні програми. Як приклад Гусейнова навела проєкт Breeze Marine на узбережжі Чорного моря, де девелопер Breeze Marine пропонує безвідсоткову розстрочку до кінця будівництва, за умовами якої 30% від вартості апартаментів виплачують у момент отримання ключів.

"Такий підхід... дає позитивний ефект - за декілька тижнів із моменту оголошення старту продажу уже куплено сім апартаментів. У сьогоднішніх реаліях це дуже гарний показник, тим паче в проєкті, який будують", - розповіла Гусейнова.

Загалом одеські девелопери за можливості будують і виконують свої зобов'язання перед інвесторами. За результатами минулого року введено в експлуатацію 0,7 млн кв. м. житла. Це на 35% нижче довоєнного 2021 року, але вище на 0,51 млн кв. м порівняно з 2020-м. Водночас середні гривневі ціни після лютого 2022 року зросли на 38%, із 26 до 36,1 тис. грн/кв. м.

Середній чек, за даними компанії, зріс із початку воєнного вторгнення на 0,5 млн грн і навесні сягнув до 1,94 млн грн. Після просідання до середини 2022 року до 1,1 млн грн із 1,48 млн грн на початку року до його завершення він відновився до 1,8 млн грн, наводить дані експертка.

Водночас вона зазначила, що більша частина покупців обирають житло "для себе", а не для здачі в оренду, багато хто з покупців - з інших міст. Популярністю користуються квартири з готовим ремонтом, тому що люди економлять свій час і хочуть заїхати у квартиру відразу після укладення угоди.

Компанія Dominanta на ринку нерухомості вже понад 10 років і є одним із найвідоміших агентств нерухомості. З минулого року має статус міжнародної компанії, відкрила два офіси в Об'єднаних Арабських Еміратах.