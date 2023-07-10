Економіка

15:44 10.07.2023

Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

2 хв читати
Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

Один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 12 тижнів, заявив в ексклюзивному інтерв'ю CNN генеральний директор компанії Армін Паппергер.

"Найбільший німецький виробник озброєння також навчатиме українців обслуговуванню танків та іншої бронетехніки, яку вироблятимуть на заводі, що буде розташований у західній частині країни", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

"(Українці - ІФ-У) мають допомагати собі самі - якщо вони постійно чекатимуть допомоги від європейців або американців протягом наступних 10 або 20 років (...) це неможливо", - наводить пресслужба слова гендиректора компанії.

Раніше на початку 2023 року Rheinmetall повідомила газеті Rheinische Post, що сподівається відкрити на території України завод із виробництва бойових танків вартістю EUR200 млн ($218 млн), який здатний випускати близько 400 танків на рік.

Минулого четверга гендиректор німецької компанії повідомив, що на заводі будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери "Фукс". Цим заводом Rheinmetall управлятиме спільно з українським державним оборонним концерном "Укроборонпром", якому належатиме підприємство, зазначають у CNN.

Коментуючи можливі російські атаки на завод, Паппергер заявив, що "наразі існує безліч заводів, які виробляють військову продукцію (в Україні - ІФ-У). Це просто ще один із них, і ми можемо захистити і його".

Гендиректор Rheinmetall зазначив, що наразі забезпечення української армії боєприпасами є пріоритетнішим, ніж будівництво нових танків.

У 2024 році компанія збільшить річний обсяг виробництва артилерійських снарядів зі 100 тис. до 600 тис. штук, і більша частина цієї продукції буде призначена для постачання в Україну.

За словами Паппергера, його компанія може забезпечити 60% артилерійських боєприпасів, які необхідні Україні.

 

Теги: #завод #бронетехніка #rheinmetall_ag

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 07.07.2023
Лише частина знищеної ворожої бронетехніки може стати сировиною для виплавки сталі - СЕО "Метінвесту"

Лише частина знищеної ворожої бронетехніки може стати сировиною для виплавки сталі - СЕО "Метінвесту"

09:34 22.06.2023
Ексгендиректора Чернігівського заводу радіоприладів обвинувачують у несплаті майже 9 млн грн податків

Ексгендиректора Чернігівського заводу радіоприладів обвинувачують у несплаті майже 9 млн грн податків

07:21 20.06.2023
Intel вкладе понад 30 млрд євро у виробничий комплекс у Німеччині

Intel вкладе понад 30 млрд євро у виробничий комплекс у Німеччині

16:02 07.06.2023
Єдиний в Україні державний осетровий завод затоплено через підрив Каховської ГЕС

Єдиний в Україні державний осетровий завод затоплено через підрив Каховської ГЕС

07:42 21.05.2023
Німецький концерн має намір відкрити в Україні виробництво бронетранспортерів

Німецький концерн має намір відкрити в Україні виробництво бронетранспортерів

05:39 11.05.2023
На заводі боєприпасів у Швеції стався вибух

На заводі боєприпасів у Швеції стався вибух

19:21 10.05.2023
На заводі боєприпасів у Швеції стався вибух

На заводі боєприпасів у Швеції стався вибух

15:02 04.05.2023
Зеленський закликав Бельгію та Нідерланди прискорити постачання Україні бронетехніки та авіації

Зеленський закликав Бельгію та Нідерланди прискорити постачання Україні бронетехніки та авіації

08:12 14.04.2023
"Терра" побудує на західній Україні завод із виробництва круп

"Терра" побудує на західній Україні завод із виробництва круп

15:53 12.04.2023
РГК підключила до мереж перший в Україні біометановий завод потужністю 3 млн куб. м на рік

РГК підключила до мереж перший в Україні біометановий завод потужністю 3 млн куб. м на рік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

МВФ застерігає Україну від націоналізації банків із непов'язаних із фінстабільністю причин

Програму EFF із МВФ доповнено 4 маяками про Бюджетний кодекс, "5-7-9", ОГТСУ, Держподаткову і Держмитслужбу - меморандум

Україна виділила 20 млрд грн на страхування безпеки суден, які працюватимуть поза "зерновим коридором" - нардеп

Міжнародні резерви України сягнули рекорду - майже $39 млрд - голова НБУ

ОСТАННЄ

Ціни на пальне стабілізуються на початку серпня - директор "А-95"

Через Дунайський шлях можна експортувати 30-35 млн тонн українського зерна щорічно - УЗА

Ситуація в енергосистемі призводить до необхідності знижувати споживання у вечірні години - "Укренерго"

НБУ оштрафував "Є-Гроші" і "Money4You"

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

Півтора десятка автовиробників, включно з Tesla, пообіцяли припинити цінові війни в Китаї

МВФ застерігає Україну від націоналізації банків із непов'язаних із фінстабільністю причин

У Києві за 5 місяців 2023 р. відкрилися 172 кафе і ресторанів - експерт

Кабмін схвалив залучення від ЄІБ додаткових 1,1 млрд грн на проєкти з розвитку та відновлення регіонів

Програму EFF із МВФ доповнено 4 маяками про Бюджетний кодекс, "5-7-9", ОГТСУ, Держподаткову і Держмитслужбу - меморандум

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА