Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

Один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 12 тижнів, заявив в ексклюзивному інтерв'ю CNN генеральний директор компанії Армін Паппергер.

"Найбільший німецький виробник озброєння також навчатиме українців обслуговуванню танків та іншої бронетехніки, яку вироблятимуть на заводі, що буде розташований у західній частині країни", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок.

"(Українці - ІФ-У) мають допомагати собі самі - якщо вони постійно чекатимуть допомоги від європейців або американців протягом наступних 10 або 20 років (...) це неможливо", - наводить пресслужба слова гендиректора компанії.

Раніше на початку 2023 року Rheinmetall повідомила газеті Rheinische Post, що сподівається відкрити на території України завод із виробництва бойових танків вартістю EUR200 млн ($218 млн), який здатний випускати близько 400 танків на рік.

Минулого четверга гендиректор німецької компанії повідомив, що на заводі будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери "Фукс". Цим заводом Rheinmetall управлятиме спільно з українським державним оборонним концерном "Укроборонпром", якому належатиме підприємство, зазначають у CNN.

Коментуючи можливі російські атаки на завод, Паппергер заявив, що "наразі існує безліч заводів, які виробляють військову продукцію (в Україні - ІФ-У). Це просто ще один із них, і ми можемо захистити і його".

Гендиректор Rheinmetall зазначив, що наразі забезпечення української армії боєприпасами є пріоритетнішим, ніж будівництво нових танків.

У 2024 році компанія збільшить річний обсяг виробництва артилерійських снарядів зі 100 тис. до 600 тис. штук, і більша частина цієї продукції буде призначена для постачання в Україну.

За словами Паппергера, його компанія може забезпечити 60% артилерійських боєприпасів, які необхідні Україні.