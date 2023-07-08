Півтора десятка автовиробників, включно з Tesla, пообіцяли припинити цінові війни в Китаї

Виробники електромобілів Tesla і BYD увійшли до числа 16 автовиробників, які підписали зобов'язання дотримуватися "ключових соціалістичних цінностей" і принципів чесної конкуренції, відмовившись від ведення цінових воєн у Китаї, пише Financial Times.

Tesla і BYD активно знижували ціни на свої автомобілі останніми місяцями, що дало їм змогу наростити свої частки ринку, багато в чому за рахунок більш дрібних конкурентів і деяких інших брендів. Обидві компанії відзвітували про рекордний продаж у минулому кварталі.

Старший інспектор міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю Мяо Чансін раніше заявив, що гравцям китайського автомобільного ринку потрібно уникати "нерозважливого" зниження цін.

Tesla стала єдиним іноземним автовиробником, який підписав лист, зазначає FT. На китайський ринок припадає майже третина сукупних продажів компанії.