Кабмін схвалив залучення від ЄІБ додаткових 1,1 млрд грн на проєкти з розвитку та відновлення регіонів

Кабінет Міністрів України схвалив залучення від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) додаткових 1,1 млрд грн на два проєкти з розвитку та відновлення регіонів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Важливим напрямом реалізації відновлення залишається тісна співпраця та координація з нашими міжнародними партнерами. Сьогодні маємо кілька нових домовленостей у цьому напрямі. Ухвалюємо рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд грн на два проєкти, що також сприятимуть розбудові та відновленню українських регіонів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, перший проєкт - це оновлення громадського транспорту, що передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем; другий - це розвиток муніципальної інфраструктури, зокрема кошти на ремонт і модернізацію систем водо- і теплопостачання.