Економіка

11:25 07.07.2023

"ДТЕК Енерго" планує продовжити розконсервацію блоків ТЕС для збільшення їх потужності в ОЗП на 500 МВт - СЕО

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"ДТЕК Енерго" планує продовжити розконсервацію блоків ТЕС для збільшення їх потужності в ОЗП на 500 МВт - СЕО

"ДТЕК Енерго" розконсервував один блок і планує розконсервувати цього року наступний блок на одній зі своїх станцій для збільшення доступної потужності генерації на понад 500 МВт, повідомив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

"Наприкінці минулого-початку цього року ми розконсервували один блок, чого не робили тривалий час і, якби не війна, мабуть, і далі не робили б. Це дало змогу додатковий блок протягом зими привести в енергосистему. І на цей рік є плани розконсервувати ще один блок", - сказав Салєєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що ці блоки простоювали з технічних причин, тому виконано і ще виконуються заходи з реконструкції. Водночас Салєєв додав, що це також вплинуло на зростання вартості планових ремонтних робіт ТЕС з 2,2 млрд грн торік до 3,5 млрд грн у поточному році.

"Це також додаткові кошти, тому що якщо порівнювати з минулим періодом, ми не робили реконструкції та розконсервації", - пояснив він.

За словами Салєєва, розконсервація зазначених блоків - плюс понад 500 МВт в енергосистему.

Як повідомлялося, гендиректор "ДТЕК Енерго" зазначив, що нинішня ремонтна кампанія зросла у вартості в 1,5 раза через необхідність глибинніших ремонтів ТЕС після їх посиленої роботи в ОЗП 2022/2023, а також через інфляцію, яка додала до кошторису 25-30%.

Теги: #енергетика #тес #дтек_енерго #салєєв

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