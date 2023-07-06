"Полтаватеплоенерго" має намір реалізувати проєкт зі спалювання ТПВ для виробництва тепла та е/е вартістю EUR100-300 млн

КП "Полтаватеплоенерго" планує реалізувати проєкт еколого-енергетичної переробки сміття, що передбачає спалювання твердих побутових відходів (ТПВ) для виробництва тепла й електроенергії, повідомив радник директора підприємства Євген Палєнка.

"Цей проєкт був ініційований керівництвом підприємства ще до війни, тому що в Полтаві є величезна проблема сміттєзвалищ, це фактично катастрофа для міста. Ідея генерації тепла та е/е зі сміття дуже природна. Водночас розв'язуємо екологічні питання, а також виробництва тепла, гарячої води та е/е за тарифами, прогнозованими на 10-15-20 років уперед", - сказав він Енергореформі в кулуарах Форуму енергетичної безпеки громад, організованого Energy Club у вівторок.

За його словами, це також сприятиме зменшенню залежності громади від природного газу та підвищення ціни на нього.

"Наразі тарифи формуються на місцевому рівні, і за наявності заводу з перетворення сміття на енергію місцева влада може балансувати між тарифом на збирання та утилізацію цього сміття і тарифами на теплову енергію та гарячу воду. Це дає місцевій владі, громаді ще більше фінансової гнучкості", - пояснив Палєнка.

Він зазначив, що на цьому етапі відпрацьовується передпроєктна документація та прораховується економіка проєкту, який може коштувати від EUR100 до 300 млн залежно від задіяних технологій та інших показників.

"Такі серйозні проєкти потребують аналітики та досліджень якості енергії, яку можна отримати з місцевого сміття. Щойно ми отримаємо якісний проєктний документ - будемо шукати фінансування", - описав алгоритм дії радник директора "Полтаватеплоенерго".

При цьому Палєнка наголосив, що підприємство розраховує реалізувати проєкт за рахунок кредитних і грантових коштів МФО, а також, можливо, частково місцевого бюджету.

При цьому він наголосив, що "підприємство бачить і виробників обладнання, і можливості залучення фінансування".

У своїй презентації радник директора зазначив, що грант на підготовку проєкту підприємство отримало від NEFKO, а також співпрацює зі шведсько-фінською інжиніринговою та консалтинговою компанією AFRY і японською промисловою та інженерною корпорацією Hitachi Zosen.

За попередніми розрахунками, потужність майбутнього підприємства з еколого-енергетичної переробки сміття становить 150-200 тис. тонн на рік. Це дасть змогу виробляти 172 ГВт-год теплової та 56 ГВт-год електричної енергії та забезпечувати теплом і е/е відповідно 35 тис. і 31 тис. домогосподарств.

Заміщення газу при цьому становитиме 25-39 млн куб. м на рік.

На реалізацію проєкту, за підрахунками "Полтаватеплоенерго", необхідно до 5 років, а термін його експлуатації перевищує 25 років.