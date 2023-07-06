Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою заборонити імпорт української малини

Міністр економічного розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда звернувся до Європейської комісії з проханням включити малину до списку заборонених для імпорту українських сільгосптоварів, повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс у четвер.

"Сезон розпочинається. У нас багато замороженої малини на складах, у холодильних камерах, у морозильних камерах, і є малина, яка надійшла з України. Міністр (Вальдемар - ІФ-У) Буда кілька днів тому звернувся до Єврокомісії з проханням включити малину до списку продуктів (на які поширюється заборона на імпорт з України - ІФ-У)", - сказав він у четвер в інтерв'ю PAP Studio, повідомляє sadyogrody.pl.

Відповідаючи на запитання про ситуацію на ринку малини та ягід, міністр оцінив її як складну. Минулого року, за його словами, закупівельна ціна кілограма становила PLN20 (178,42 грн), а нині вже PLN4 (35,68 грн). Телюс заявив, що уряд планує вжити заходів і втрутитися в ситуацію.

За інформацією міністра, він зустрівся вчора з фермерами, які мітингували в Ополе-Любельському. Вони обурювалися критично низькими закупівельними цінами на малину з боку переробників, які опустилися до PLN4,5-5 (40,15-44,60 грн) за собівартості виробництва ягоди в PLN7,44 (66,37 грн). Фермери вимагали запровадити обов'язкові перевірки на наявність пестицидів в українських ягодах і призупинити їх безконтрольне надходження в країну, пише farmer.pl.

Телюс також зазначив, що сумнівається в можливій підтримці з боку Єврокомісії.

"Я вже бачу з поведінки Європейської комісії, що це буде дуже складно. Я перевірив, чи велика кількість малини, що надходить, є проблемою лише для Польщі чи для всіх прикордонних країн. Наразі, якщо ми говоримо про приплив з України, проблема лише для Польщі. Тож ми самі будемо оскаржувати, а оскаржувати треба", - наголосив Телюс.

Водночас глава польського Мінсільгоспу відкинув можливість субсидування виробництва малини та ягідних культур як реакцію на ситуацію, що склалася. "Якби ми оголосили сьогодні, що будуть якісь субсидії, звісно, компанії не підняли б ціну. (...) Це не вихід", - зазначив він.

За інформацією міністра, одна з компаній, підвідомча його відомству, найімовірніше, почне закуповувати малину вже "найближчими годинами" за ціною, вищою за ринкову, щоб допомогти виробникам.

За інформацією заступника міністра сільського господарства Януша Ковальського, у Польщі малину виробляють 42 тис. фермерів, які вирощують її на 21 тис. га. У 2022 році вони виробили 105 тис. тонн малини і з тривогою дивляться в майбутнє з огляду на зростання на третину імпорту замороженої малини з України в країну, що становив тоді 22 тис. тонн. У 2023 році з січня до квітня імпорт української ягоди порівняно з торішнім аналогічним періодом збільшився ще на 117%, перевищивши 7 тис. тонн.