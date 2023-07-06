Націоналізація "Укрнафти" дала змогу знизити ціну на пальне для ЗСУ до ринкового рівня - аналіз закупівель

Після націоналізації ПАТ "Укрнафта" закупівельні ціни на нафтопродукти для потреб ЗСУ знизилися до ринкового рівня, тоді як 2022 року були значно вищими за нього, повідомило видання enkorr із посиланням на аналіз закупівель Міністерством оборони України нафтопродуктів для потреб армії в системі Prozorro, який провели "Наші Гроші".

"Кардинально ситуація змінилася навесні цього року, коли постачальником пального стала "Укрнафта". У квітні за середньоринкової ціни на літнє дизельне пальне на рівні 44 610 грн/л Міноборони змогло його купити за 36 900 грн/л. Ця тенденція спостерігається і нині", - зазначило видання.

Останній договір, оприлюднений у Prozorro 6 червня, свідчить, що ресурс військові купили за 35 459 грн/тонна за його ринкової ціни 39 521 грн/тонна.

"Наші Гроші" проаналізувало дані за 27 контрактами на постачання дизпального за час повномасштабного вторгнення, починаючи з весни 2022 року.

"З них випливає, що до лютого 2023 року різниця між вартістю пального, яке контрактували військові, та ринковими оптовими цінами в Україні подекуди була навіть понад 11 тис. грн/тонна, або 19%", - ідеться в enkorr.

Наприклад, за договором від 21 листопада 2022 року Міноборони купило арктичний дизель за ціною 71 904 грн/тонна, тоді як його ринкова оптова ціна, згідно з даними консалтингової групи "А-95", становила 60 180 грн/тонна.

Своєю чергою, відповідно до контракту від 15 грудня 2022 року, зимове дизпальне обійшлося військовим у 70 999 грн/тонна, що на 9 024 грн/тонна більше за ринкову ціну того часу - 61 976,05 грн/тонна.

За даними джерел, незважаючи на дію воєнного стану, Міноборони продовжує купувати пальне через систему Prozorro за конкурентною процедурою.

"Укрнафта" пропонує найбільш конкурентну ціну, тому наразі є єдиним постачальником оборонного відомства", - наголошує enkorr.

У 2022 році одним із найбільших постачальників пального для армії був нафтопереробний завод ПАТ "Укртатнафта", однак вартість обсягів пального була невідома.

Як зазначили "Наші Гроші", наразі Служба безпеки України проводить розслідування щодо сплати Міноборони своїм постачальникам пального 7% ПДВ, хоча уряд ще на початку вторгнення росіян встановив нульову ставку на пальне для потреб ЗСУ. За даними джерела в Державній аудиторській службі, приватний постачальник 2022 року через механізм "згорток" одразу вивів з обігу кошти, призначені для сплати податку державі.

Як повідомлялося, Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (за винятком відповідно контрольного та блокувального пакетів НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структурам Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти", а разом з іншими партнерами - контрольний пакет "Укртатнафти".

Станом на кінець березня 2023 року "Укрнафта" мала у своєму розпорядженні 89 родовищ із 23 млн тонн доведених запасів і з 1,806 тис. активних нафтових свердловин та 152 газових свердловин. Компанія експлуатує 537 АЗС, з яких 28 модернізовано. Обсяг продажу на них цього року очікується на рівні 350 тис. тонн, або близько 7% ринку. У 2022 році оптовий та роздрібний продаж нафтопродуктів становив 1,665 млн тонн.