"Укрнафта" підтвердила отримання дозволу АМКУ на концентрацію видобувних активів на Сахалінському родовищі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні 29 червня надав ПАТ "Укрнафта" дозвіл на концентрацію у вигляді отримання в управління часток у статутному капіталі, що забезпечує перевищення 50% у ПрАТ "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Про це "Укрнафта" повідомила в середу ввечері.

Як повідомлялося, навесні 2023 року суд заарештував і передав в управління АРМА корпоративні права ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", оскільки вони протиправно привласнили надра Сахалінського родовища.

Було також заарештовано корпоративні права ПрАТ "Укрнафтобуріння", зокрема 44,989% частка Deripon Commercial Ltd (Кіпр) в "Укрнафтобурінні", 22,4996% Ariana Business Limited (Велика Британія), 22,4996% Ares Systems Ltd (Велика Британія) і 10% JKX Ukraine B.V. (Нідерланди).

У серпні 2016 року Віталій Хомутиннік повідомив, що володіє компанією Deripon на паритетних засадах з Ігорем Коломойським.

Кримінальним провадженням встановлено, що посадові особи "Укрнафтобуріння", "Сахалінське", "Сіріус-1", "Іст Юроуп Петролеум", НАК "Надра України", "Держгеонадр" і ПрАТ "Девон" у період 2000-2023 років внесли зміни до умов низки договорів про спільну діяльність із промислового розроблення Сахалінського газоконденсатного родовища, завдавши шкоди державним інтересам.

Кабінет міністрів України розпорядженням №454-р від 23 травня 2023 року підтримав пропозицію АРМА та Міністерства оборони щодо передання в управління "Укрнафті" корпоративних прав у зазначених вище перших чотирьох компаніях.

"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський р-н Харківської обл.) із запасами 15 млрд куб. м газу. Валовий видобуток компанії 2020 року становив 725,4 млн куб. м газу і 80,8 тис. тонн нафти і конденсату, 2021-го - 691,3 млн куб. м і 76,6 тис. тонн.

Загалом по Сахалінському родовищу видобуток газу 2020 року становив 844,3 млн куб. м і 86 тис. тонн нафти і конденсату, 2021-го - 789,5 млн куб. м і 80,8 тис. тонн.

Станом на кінець березня 2023 року "Укрнафта" мала у своєму розпорядженні 89 родовищ із 23 млн тонн доведених запасів і з 1,806 тис. активних нафтових свердловин та 152 газові свердловини. Компанія експлуатує 537 АЗС, з яких 28 модернізовано, обсяг продажу на них цьогоріч очікується на рівні 350 тис. тонн, або близько 7% ринку. Минулого року оптові та роздрібні продажі нафтопродуктів склали 1,665 млн тонн.

"Укрнафта" 2023 року планує збільшити видобуток нафти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) порівняно з минулим роком - до 1,447 млн тонн, газу - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.