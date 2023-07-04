Економіка

17:24 04.07.2023

Мінвідновлення запустить проєктний офіс екосистеми DREAM

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Державним агентством із відновлення та розбудови інфраструктури та Open Contracting Partnership запустить проєктний офіс розробки та впровадження екосистеми управління відновленням DREAM.

"Створення проєктного офісу надасть змогу підвищити спроможність держави з розробки цифрових інструментів відновлення. Експерти проєктного офісу посилять команду Мінвідновлення та прискорять повноцінний запуск екосистеми", - процитовано в повідомленні пресслужби слова віцепрем'єр-міністр - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У структурі проєктного офісу буде виокремлено IT-розробку, напрям роботи з користувачами та напрям комунікації.

Серед його завдань - розробка та впровадження функціоналу екосистеми DREAM, інтеграція реєстрів і систем, наповнення сторінок проєктів і громад, створення аналітичних інструментів, залучення ключових користувачів до роботи з екосистемою, комунікація з ключовими стейкхолдерами, проведення навчань із використання екосистеми.

Проєктний офіс очолить керівник напряму підтримки України Open Contracting Partnership і співзасновник коаліції RISE Ukraine Віктор Нестуля.

Згідно з пресрелізом, фінансування розроблення екосистеми здійснюється в межах проєктів Open Contracting Partnership та організацій-членів Коаліції RISE Ukraine, зокрема, Transparency International Ukraine та Офісу ефективного регулювання BRDO, за підтримки уряду Великої Британії.

Як повідомлялося, до цифрової екосистеми DREAM внесено вже 6 тис. проєктів і проєктних інвестиційних ідей, з якими можуть ознайомитися міжнародні партнери. Пілотний проєкт екосистеми запущено в листопаді 2022 року, а повний функціонал екосистеми DREAM буде доступний у березні 2024 року.

Теги: #відновлення #мінвідновлення #dream

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