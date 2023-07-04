Економіка

17:23 04.07.2023

Кабмін виділив майже 5,3 млрд грн на відновлення в 10 областях - Шмигаль

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Кабмін виділив майже 5,3 млрд грн на відновлення в 10 областях - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив майже 5,3 млрд грн на відновлення в десяти областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення майже 5,3 млрд грн на відновлення в десяти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, за ці кошти буде реалізовано критично необхідні для громад проєкти, що безпосередньо впливають на якість життя людей.

Теги: #кабмін #відновлення

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