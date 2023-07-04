Економіка

14:48 04.07.2023

"Верес" припинив виробництво на найбільшій у країні грибній фермі

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Грибне і компостне виробництво агропромислової групи компаній "Верес" у Каневі (Черкаська обл.) із липня 2023 року припинило виробництво, виробничі процеси припинено, устаткування законсервовано, повідомило грибне інформаційне агентство UMDIS.

За його даними, останнім часом компанія намагалася знайти орендаря і зберегти виробництво, але безуспішно.

Як зазначається, левова частка врожаю печериць збиралася для потреб власного консервного цеху - мариновані гриби "Верес" відомі більшості жителів України.

Грибна ферма "Верес" складається з 36 камер вирощування печериць по 700 кв. м у кожній, що робить її найбільшою в Україні. У найкращі часи виробництво сягало 450 тонн грибів на місяць. Компостне виробництво становило до 3,5 тис. тонн компосту Ф2 на місяць. Підприємство працювало з 2004 року.

Причиною його закриття стали збитки за останній час.

Група компаній "Верес", що входить до промислово-інвестиційної групи "Смарт-Холдинг", є вертикально інтегрованим бізнесом у сфері FMCG, що спеціалізується на виробництві продуктів харчування, зокрема консервованої продукції, соусів. До російського вторгнення група об'єднувала два переробні та два сільськогосподарські підприємства, логістичний центр зі зберігання продукції та господарство з вирощування печериць. На потужностях групи щорічно перероблялося до 25 тис. тонн плодоовочевої продукції.

Продукція під ТМ "Верес" до війни постачалася до більш ніж 35 країн світу. Група входила до трійки найкращих виробників консервованих овочів в Україні.

Теги: #гриби #виробництво #верес

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