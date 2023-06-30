ОП планує за місяць-два розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі - Шурма

В Офісі президента планують незабаром розробити концепцію контролю за бізнесом, яка передбачатиме концентрацію функцій контролю в одному держоргані замість кількох, як це відбувається нині, повідомив заступник глави ОП Ростислав Шурма.

"Найближчими тижнями, можливо, за місяць-два, ми напрацюємо концепцію, згідно з якою весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по три-п’ять органів до однієї компанії", - сказав Шурма на пресконференції в Києві в п'ятницю.

Водночас він зазначив, що як робочий варіант розглядають можливість зосередження контролюючих функцій на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Який це буде орган, ствердного рішення немає, але базовий варіант - БЕБ", - сказав заступник глави ОП.

Водночас, за його словами, Україна системно підходитиме до вирішення проблем бізнесу, пов'язаних із правоохоронними та контролюючими органами.

"Системне вирішення всіх цих проблем із податковою, митницею чітко визначив президент: це повна цифровізація. Так, це займе певний час, місяці, може, роки для того, щоб максимально прибрати людську взаємодію, а з нею і чинник корупції та весь той дискомфорт, якого зазнає бізнес", - зазначив Шурма.

Крім того, як він зазначив, потрібна системна робота з недосконалостями законодавства, щоб можна було убезпечити бізнес від порушень, а контролюючі органи мали б менше приводів фіксувати їх.