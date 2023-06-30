Українські девелопери констатують зниження частки проблемних розстрочок на житло у своїх проєктах

Українські девелопери з відновленням будівельної активності відновлюють графіки обов'язкових платежів за розстрочками на купівлю житла і констатують зниження кількості неплатників за договорами, свідчать результати опитування, проведеного агентством "Інтерфакс-Україна".

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія призупинила вимоги щодо обов'язкових виплат за договорами розтермінування. Але ми виступаємо за чесний діалог. "Інтергал-Буд" відновив будівництво, і, попри несприятливі умови, компанія виконує свої зобов'язання, робота на будмайданчиках триває, будинки отримують сертифікати готовності. Тому ми відновлюємо вимоги щодо обов'язкових платежів. Пеня буде застосовуватись з 1 липня цього року, ми анонсували це заздалегідь", - розповіла агентству комерційний директор будкомпанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

За її словами, у компанії частка продажу житла за розстрочкою на сьогодні становить 15%, із них 80% - договори терміном на один-три роки. З відновленням графіків обов'язкових платежів "Інтергал-Буд" надає клієнтам можливість реструктуризації до 24 місяців від кінцевої дати в графіку платежів, виходячи зі ставки 5% річних, а також спеціальні умови перекредитування в гривні разом із банком-партнером.

Лаєвська зазначила, що після повідомлення клієнтам про відновлення графіків платежів кількість неплатників за розстрочками суттєво скоротилася: навесні 2023 року частка проблемних розстрочок становила 58%, а через два місяці після анонсу знизилася до 30%. Водночас до повномасштабної війни частка проблемних розстрочок становила лише 2%.

"Сподіваємось, що реструктуризація заборгованості дасть змогу привести показник проблемних розтермінувань до 5-10%, решта ж поновлять виплати", - повідомила вона.

Зі свого боку "Київміськбуд" не планує відновлювати нарахування пені, попри суттєвий розмір заборгованості за розстрочками. Як повідомляв раніше президент холдингу Ігор Кушнір, борг за договорами розстрочки становить близько 326 млн грн, а також 400 млн грн для добудови активів "Укрбуду".

"Вкотре звертаємося до покупців, які купили квартиру в розстрочку, з проханням сплачувати за укладеними договорами. Будівництво напряму залежить від фінансування. Ми намагаємося враховувати можливості покупців. Зараз розглядаємо можливість зменшити суму першого внеску, якщо покупець спроможний робити щомісячні внески, а також зміну графіків платежів та їх пролонгацію", - пояснила директор департаменту продажу та маркетингу "Київміськбуду" Тетяна Маркова в коментарі агентству.

Девелопер Alliance Novobud попросив клієнтів вийти на узгоджені графіки виплат за розстрочками, продовживши терміни оплати для низки клієнтів в індивідуальному порядку. Будівельні роботи на майданчиках компанії тривають, незважаючи на складні умови війни.

"Пеню нараховуємо лише в тих випадках, коли покупець узагалі не здійснює оплат за договором і не виходить на зв'язок для реструктуризації заборгованості. З більшістю клієнтів зв'язок налагоджено", - розповіла директор з маркетингу Alliance Novobud Ірина Михальова.

Вона вказала на зменшення заборгованості за розстрочками порівняно з весною минулого року. Водночас клієнти, які придбали житло вже під час повномасштабної війни, справно платять за графіками розстрочок.

Компанія City One Development продовжила терміни за своїми розстрочками на рік - до кінця 2023 року, повідомили "Інтерфаксу-Україна" у пресслужбі девелопера. З багатьма інвесторами було укладено індивідуальні додаткові договори про реструктуризацію та продовження термінів сплати внесків.

"Про початок стягування пені за порушення умов договору ми почали попереджати наших інвесторів наприкінці літа - на початку осені (2022 року - ІФ-У). Але поки що до жодного клієнта не застосували стягнення пені, бо отримуємо внески вчасно за новими індивідуальними домовленостями", - зазначила компанія, уточнивши, що більшу частину невиплаченої розстрочки на початок літа поточного року вже виплатили інвестори.

Водночас частка розстрочок у проєктах City One Development зросла порівняно з довоєнним часом. Зокрема, у категорії комфорт-класу частка розстрочок становить 60% проти 45% раніше, а в бізнес-сегменті - до 70% проти 60%.

Девелопери також відзначили зростання операцій з купівлі та оформлення житла через нотаріальні довіреності з огляду на виїзд багатьох українців за кордон. Через довіреності також оформляють договори про реструктуризацію і вносять зміни до графіків розстрочок.

"Ми не бачимо жодних перешкод для продовження оформлення юридичних нюансів коригування умов договорів розтермінування. Незалежно від місцезнаходження інвестора наші менеджери офісів продажу підтримують зв'язок та спілкуються з кожним клієнтом окремо", - розповіли в City One Development.

Зі свого боку Alliance Novobud запустив для клієнтів чат-бот у Telegram, за допомогою якого інвестори, які придбали житло в розстрочку, після верифікації можуть отримати актуальну інформацію щодо суми щомісячного платежу, заборгованості, суми пені та сформувати рахунок для оплати.

Як повідомлялося, з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року багато українських девелоперів тимчасово зупинили вимоги щодо платежів, пов'язаних з оплатою придбаного житла у своїх проєктах, а також нарахування штрафів і пені.