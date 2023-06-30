Щорічно в Україні продається 0,5% землі, активізації продажу не буде

Щорічно в Україні продається приблизно 0,5% землі, хоча в момент запуску ринку землі очікувалося, що цей показник становитиме 3%, повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр аграрної політики Микола Сольський.

За його інформацією, вартість землі залежить від регіону.

"Так завжди було, а війна стала додатковим аргументом для диференціації цього питання. До війни найнижча вартість одного гектара була на заході України, а в центральній і східній був приблизно однаковий рівень. Зараз пропорція змінилася - у прифронтових регіонах ціни нижчі, ніж у західній і правобережній Україні", - сказав він.

Сольський констатував, що 2022 року ціни на землю, якщо "прив'язати гривню до долара", продемонстрували падіння. Однак зараз ситуація вирівнялася і вартість гектара землі продовжує зростати. Така тенденція, на його думку, буде постійною.

За його словами, 2021 року, коли почав функціонувати ринок землі, в Україні було продано 150 тис. гектарів землі сільгосппризначення. У 2022 році - трохи більше ніж 100 тис. гектарів.

"Ринок землі продовжує функціонувати. Він функціонує, на мою думку, прогнозовано й ефективно. Також він є стимулом для дуже активного для воєнного часу закладання бізнесів, які залежать від ринку землі, зокрема, садів і ягідників", - зазначив міністр.

Він наголосив, що за 20 років в Україні було закладено 23 тис. гектарів садів, а, від осені 2022 року, було анонсовано і вже витрачено грошей та закладено 2500 гектарів нових сучасних з поливом, сучасними системами управління та саджанцями садів. Посприяв цьому відкритий ринок землі. Тому що люди інвестують у землю тільки тоді, коли вона є їхньою власністю.

Міністр зазначив, що земля для її власників є сакральним поняттям, "надією на майбутнє, а надію продають в останню чергу". Тому земля в Україні продається у виняткових випадках - або на великі свята, або коли приходить біда. Причиною для ухвалення такого рішення може стати смерть пайовика через вік, після чого його діти чи онуки ухвалюють рішення про продаж, або в родині трапляється інша серйозна причина. Саме тому відсоток договорів купівлі/продажу землі в країні невеликий.

У Мінагрополітики не передбачають активізації ринку землі та прогнозують, що якихось чинників, що провокують зростання продажу, у майбутньому не буде. Навіть зростання цін не стане приводом для збільшення продажу землі, запевнив міністр.

Він додав, що наразі спостерігається активізація продажу землі на сході України, зокрема в прифронтових районах, що цілком логічно і зрозуміло.

Говорячи про заміновані та забруднені вибухонебезпечними предметами землі, міністр сказав, що "їхня доля цілком зрозуміла - розмінувати, підготувати (до сільгоспробот - ІФ-У) і сіяти знову". "Це очевидне завдання для фермерів, місцевої влади, власників землі та держави", - резюмував Сольський.