Економіка

08:42 30.06.2023

Щорічно в Україні продається 0,5% землі, активізації продажу не буде

3 хв читати
Щорічно в Україні продається 0,5% землі, активізації продажу не буде

Щорічно в Україні продається приблизно 0,5% землі, хоча в момент запуску ринку землі очікувалося, що цей показник становитиме 3%, повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр аграрної політики Микола Сольський.

За його інформацією, вартість землі залежить від регіону.

"Так завжди було, а війна стала додатковим аргументом для диференціації цього питання. До війни найнижча вартість одного гектара була на заході України, а в центральній і східній був приблизно однаковий рівень. Зараз пропорція змінилася - у прифронтових регіонах ціни нижчі, ніж у західній і правобережній Україні", - сказав він.

Сольський констатував, що 2022 року ціни на землю, якщо "прив'язати гривню до долара", продемонстрували падіння. Однак зараз ситуація вирівнялася і вартість гектара землі продовжує зростати. Така тенденція, на його думку, буде постійною.

За його словами, 2021 року, коли почав функціонувати ринок землі, в Україні було продано 150 тис. гектарів землі сільгосппризначення. У 2022 році - трохи більше ніж 100 тис. гектарів.

"Ринок землі продовжує функціонувати. Він функціонує, на мою думку, прогнозовано й ефективно. Також він є стимулом для дуже активного для воєнного часу закладання бізнесів, які залежать від ринку землі, зокрема, садів і ягідників", - зазначив міністр.

Він наголосив, що за 20 років в Україні було закладено 23 тис. гектарів садів, а, від осені 2022 року, було анонсовано і вже витрачено грошей та закладено 2500 гектарів нових сучасних з поливом, сучасними системами управління та саджанцями садів. Посприяв цьому відкритий ринок землі. Тому що люди інвестують у землю тільки тоді, коли вона є їхньою власністю.

Міністр зазначив, що земля для її власників є сакральним поняттям, "надією на майбутнє, а надію продають в останню чергу". Тому земля в Україні продається у виняткових випадках - або на великі свята, або коли приходить біда. Причиною для ухвалення такого рішення може стати смерть пайовика через вік, після чого його діти чи онуки ухвалюють рішення про продаж, або в родині трапляється інша серйозна причина. Саме тому відсоток договорів купівлі/продажу землі в країні невеликий.

У Мінагрополітики не передбачають активізації ринку землі та прогнозують, що якихось чинників, що провокують зростання продажу, у майбутньому не буде. Навіть зростання цін не стане приводом для збільшення продажу землі, запевнив міністр.

Він додав, що наразі спостерігається активізація продажу землі на сході України, зокрема в прифронтових районах, що цілком логічно і зрозуміло.

Говорячи про заміновані та забруднені вибухонебезпечними предметами землі, міністр сказав, що "їхня доля цілком зрозуміла - розмінувати, підготувати (до сільгоспробот - ІФ-У) і сіяти знову". "Це очевидне завдання для фермерів, місцевої влади, власників землі та держави", - резюмував Сольський.

 

 

Теги: #земля #україна #ринок #продаж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:28 30.06.2023
У Миколаєві внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху житлового будинку

У Миколаєві внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху житлового будинку

03:30 30.06.2023
Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros та радар TRML-4D

Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros та радар TRML-4D

00:36 30.06.2023
Росіяни 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини за минулу добу

Росіяни 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини за минулу добу

23:57 29.06.2023
Єрмак у форматі діалогу "Quad" обговорив гарантії безпеки для України

Єрмак у форматі діалогу "Quad" обговорив гарантії безпеки для України

23:28 29.06.2023
Євроатлантичні інститути захистять мир лише разом із Україною – Зеленський на церемонії вручення премії Chatham House

Євроатлантичні інститути захистять мир лише разом із Україною – Зеленський на церемонії вручення премії Chatham House

23:09 29.06.2023
Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська – ПС ЗСУ

Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська – ПС ЗСУ

21:38 29.06.2023
МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України

МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України

19:55 29.06.2023
ЄС засудив руйнування РФ греблі Каховської ГЕС й знову заявив про необхідність забезпечити відповідальність РФ за її війну проти України - висновки саміту

ЄС засудив руйнування РФ греблі Каховської ГЕС й знову заявив про необхідність забезпечити відповідальність РФ за її війну проти України - висновки саміту

19:22 29.06.2023
ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

18:49 29.06.2023
Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом

Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України

Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

Дуда сподівається на пом'якшення обмежень на імпорт української сільгосппродукції, Зеленський вірить у скасування блокування

Зеленський підтримує мету для ВВП України в $1 трлн

Стратегія держбанків має бути оновлена якнайшвидше - НБУ

ОСТАННЄ

Світовий банк схвалив $1,5 млрд позики ADVANCE Ukraine під гарантії Японії

Ірландія - країна з найвищим рівнем цін у ЄС, Румунія з найнижчим - статдані

Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

Ірландія - країна з найвищим рівнем цін у ЄС, Румунія - з найнижчим

Ціни на свинину зросли на 1%, але попит не активізувався - галузева асоціація

Рада ухвалила законопроєкт про розподіл коштів ДФРР через голосування в "Дії"

Рецесія в США можлива, але не є базовим сценарієм - Павелл

Глава "Укренерго" сподівається на достатній рівень імпорту е/е після встановлення НКРЕКП нових прайс-кепів

Дуда сподівається на пом'якшення обмежень на імпорт української сільгосппродукції, Зеленський вірить у скасування блокування

Податкова без податківців, митниця без митників - Зеленський заявив про впровадження цифрових процедур

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА