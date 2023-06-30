Економіка

07:20 30.06.2023

Ірландія - країна з найвищим рівнем цін у ЄС, Румунія з найнижчим - статдані

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Ірландія - країна з найвищим рівнем цін у ЄС, Румунія з найнижчим - статдані

У 27 державах Європейського союзу зберігається серйозний розкид цін на послуги і товари повсякденного попиту, зокрема на продукти харчування та напої, згідно з даними статистичного управління ЄС.

Найдорожчою країною минулого року виявилася Ірландія, де вартість життя була на 46,4% вищою, ніж у середньому в Євросоюзі. Далі йдуть Данія (+44,5%) і Люксембург (+36,8%).

Із великих країн до середньостатистичних показників найближчою була Італія, де споживчий кошик лише на 0,2% дорожчий за середньоєвропейський. Також близькі до арифметичної середини Німеччина (+8,9%) та Іспанія (-3,5%).

При цьому до найдешевших країн входять Румунія, де за споживчий кошик доводиться платити на 42,2% менше, ніж у середньому в ЄС, а також Болгарія (-41,3%) і Польща (-38,5%).

Данія є лідером ЄС за вартістю одягу та взуття, тоді як у Болгарії вони найдешевші, так само як і алкогольні напої та тютюнові вироби, наголошується в повідомленні Євростату.

Розрив у цінах на алкоголь і сигарети між державами на протилежних кінцях рейтингу сягнув 3,3 раза у 2022 році, що насамперед зумовлено відмінностями в оподаткуванні цієї продукції. На другому місці перебуває вартість проживання в готелях і походів у ресторан - різниця перевищує 3 рази.

Однак найдорожчі та найдешевші країни континенту до Євросоюзу не входять. Лідерами за вартістю життя є Швейцарія (+74,3%), Ісландія (+59%) і Норвегія (+42,9%), разом із тим, споживчий кошик у Туреччині дешевше середньоєвропейського на 60%, у Північній Македонії - на 49%.

 

 

Теги: #ціни #європа #споживачі

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