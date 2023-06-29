Економіка

13:12 29.06.2023

Рада ухвалила законопроєкт про розподіл коштів ДФРР через голосування в "Дії"

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Рада ухвалила законопроєкт про розподіл коштів ДФРР через голосування в "Дії"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9165 щодо розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку через голосування на порталі "Дія" та перенаправлення 2 млрд грн з фонду на потреби армії.

Законопроєкт про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2023 рік" щодо використання коштів ДФРР ухвалили в цілому на пленарному засіданні парламенту в четвер, повідомила голова комітету з питань бюджету, народна депутатка Роксолана Підласа.

"Передали 2 млрд грн на закупівлю та модернізацію військової техніки, а також доручили уряду передбачити в бюджеті на 2024 рік можливість українцям обирати інфраструктурні проєкти в "Дії", - написала нардеп на своїй фейсбук-сторінці.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №9165 розроблено для визначення особливостей використання у 2023 році коштів Держфонду регіонального розвитку з огляду на виклики воєнного часу та застосування під час відбору інвестпрограм і проєктів процедури голосування за допомогою "Дії". Його ухвалили за основу 11 квітня.

Теги: #законопроєкт #дфрр

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