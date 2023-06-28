Глава "Укренерго" сподівається на достатній рівень імпорту е/е після встановлення НКРЕКП нових прайс-кепів

Голова системного оператора НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сподівається, що встановлені з липня Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), нові прайс-кепи на ринку електроенергії дадуть змогу забезпечити надходження імпорту в необхідних обсягах для покриття дефіциту.

Водночас він зазначив, що дієвість цього рішення можна буде перевірити тільки на практиці.

"Про його дієвість можна буде судити в липні, вже за кілька днів, на практиці. Якщо ми побачимо, що значні обсяги імпорту заходять в українську енергосистему на такому рівні, що покривають дефіцит, і це мають бути сотні МВт, то можна сказати, що це рішення було дієвим. І бажано, щоб ці імпортні обсяги дозволили нам не вмикати зайвий раз енергоблоки на газі", - сказав Кудрицький на брифінгу в Медіа-центрі в Києві в середу.

При цьому він висловив сподівання, що "встановлені регулятором граничні ціни на енергоринку будуть достатніми, щоб імпорт зайшов".

Водночас Кудрицький наголосив, що зміна прайс-кепів не позначається на фіксованих цінах для населення, які залишаються фіксованими. "Це актуально для бізнесу, а не для побутових споживачів", - уточнив він.

Очільник системного оператора пояснив, що через масовані удари РФ по енергосистемі і як наслідок безпрецедентну ремонтну кампанію, вона відчуває брак потужності як для генерації, так і для балансування.

"Якщо зазвичай влітку в нас надлишок е/е, як це було торік, і ми могли експортувати, то цього літа, а також восени та взимку в нас буде більш дефіцитна система. Нам потрібно буде збалансувати її за рахунок певних додаткових факторів - увімкнення додаткових енергоблоків на газі та імпорті е/е", - описав ситуацію Кудрицький.

Водночас, за його словами, імпорт в умовах сьогоднішнього регулювання на ринку і чинних прайс-кепів не входить тоді, коли він потрібен, а саме в години найбільшого споживання.

"У ці години ціни в Європі зростають, а в українській системі діє верхній ліміт ціни, який просто не дає цьому імпорту економічних передумов заходити. З іншого боку, нижня гранична ціна стимулює імпорт у ті години, коли він не потрібен, коли в нас профіцит, наприклад у сонячний вихідний день, коли високе виробництво на СЕС. Тоді в нас може йти імпорт з Європи, тому що там ціни можуть бути від'ємні, а в нас регулюються нижнім прайс-кепом. Це цінове регулювання було явно неадекватним нашій ситуації", - висловив переконання Кудрицький.

За його словами, імпорт має заходити в енергосистему більше ввечері.

Відповідаючи на запитання журналістів про запит аварійної допомоги в сусідніх країн, глава "Укренерго" зазначив: "Якщо аварійна допомога, яка є останнім або передостаннім (перед виключенням споживачів - ЕР) засобом балансування енергосистеми, часто береться, це сигнал того, що потрібен імпорт".

При цьому він уточнив, що доступна потужність для імпорту зараз становить 1200 МВт, і енергосистема України, найімовірніше, потребуватиме її.

"Я думаю, енергосистема ці 1200 МВт поглине, у більшу частину годин точно", - зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, 27 червня НКРЕКП встановила нові максимальні граничні ціни (price caps) електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансувальному ринку (БР), які набувають чинності з 30 червня.

За рішенням регулятора, на РДН і ВДР максимальні тарифи в період з 23:00 до 7:00 (мінімальне навантаження в енергомережі) підвищено з 2 000 до 3 000 грн/МВт-год, або на 50%, із 7:00 до 19:00 (максимальне навантаження) - із 4 000 до 5 600 грн/МВт-год, або на 40%, і з 19:00 до 23:00 (пікове навантаження) - із 4 000 до 7 200 грн/МВт-год, або на 80%.

Мінімальні граничні ціни на РДН і ВДР встановлено на рівні 10 грн/МВт-год.

До кінця червня мінімальний прайс-кеп на РДН у години мінімального навантаження становить 1378,97 грн/МВт-год, максимального - 2646,25 МВт-год. На ВДР - 102% від ціни РДН.

Україна у весняні та літні місяці поточного року вже кілька разів приймала аварійну допомогу від Європи для підтримання балансу між виробництвом і споживанням е/е, переважно у вечірні години - 7 червня з 20:00 до 23:00 від енергосистеми Румунії, 8 червня - від Румунії та Польщі загальним обсягом 1200 МВт-год, 12 червня загальним обсягом 1600 МВт-год і 28 червня 1200 МВт-год також від цих країн. До цього - 27 травня від енергосистеми Румунії.