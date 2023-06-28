Дуда сподівається на пом'якшення обмежень на імпорт української сільгосппродукції, Зеленський вірить у скасування блокування

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що обмеження на імпорт сільгосппродукції з України можуть бути пом'якшені.

"Я сподіваюся, що ці рішення буде якнайшвидше зменшено, щоб дозволити максимально вільну торгівлю. Але насамперед є питання, які мають бути впорядковані. Це потребує часу, цей час необхідний для того, щоб уникнути певних явищ, які чинять дуже негативний економічний і суспільний вплив", - сказав він у середу на пресконференції в Києві після перемовин із президентами України та Литви Володимиром Зеленським і Гітанасом Науседою.

"Ці питання є дуже важливими і тому була необхідність запровадження цих обмежень. Але, як я вже сказав, я розраховую на те, що їх якнайшвидше буде скасовано. Саме тому, що механізми будуть добре опрацьовані й вони дадуть змогу ефективно вести цей товарообмін і транзит", - сказав Дуда.

За словами президента України Володимира Зеленського, це дуже важливо в момент, коли Росія блокує нашу зернову ініціативу.

"Ми повинні мати можливість щонайменше транзиту, але це питання виходить за межі двосторонніх відносин, уже винесено питання на рівень Європейського Союзу. Ми подивимося, як буде все розблоковано, але шановна Урсула фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії - ІФ-У) обіцяла мені особисто, що після 15-го не може бути продовження блокування. Будемо вірити в це", - сказав він.