Угорщина пропонує розширити традиційні морські шляхи для експорту української с/г продукції

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь не задоволений роботою європейських коридорів солідарності й уважає, що розширення традиційного морського транспортного маршруту, яким наразі відправляють лише 12% української сільгосппродукції, допоможе зменшити тиск на внутрішні ринки ЄС.

"Нинішні маршрути солідарності не виконують своєї ролі, оскільки продукти залишаються в сусідніх з Україною країнах. Раніше у нас залишалося 40-50 тис. тонн зерна, зараз 2,5 млн тонн. Мета - розширити традиційний морський транспортний маршрут, яким нині йде лише 12% української продукції. Це зменшить навантаження на наземний маршрут і зменшить тиск на внутрішні ринки ЄС", - процитувало його виступ на пресконференції з польським колегою Робертом Телушем у четвер у Варшаві Міністерство сільського господарства Угорщини.

Надь повідомив, що просив у свого польського колеги мандат на ведення переговорів із турецькою стороною щодо відкриття нових морських шляхів експорту зерна на додачу до наявних трьох чорноморських портів.

Він назвав важливим збереження і розширення співпраці п'яти країн-членів ЄС. "Ми налаштовані на подальшу співпрацю (...) для знаходження загальноєвропейського розв'язання цієї проблеми, це важлива гуманітарна мета і мета солідарності", - наголосив угорський міністр.

Надь високо оцінив спільні дії п'яти країн-членів ЄС - Болгарії, Румунії та Словаччини, а також Польщі та Угорщини - у питанні призупинення імпорту українського зерна. Завдяки спільному виконанню волі "сьогодні ми можемо захистити наші кордони та фермерів у результаті заходів Європейського Союзу, а не національних заходів", - зазначив він і висловив жаль щодо дії обмежувальних заходів лише до 15 вересня.

Міністри Угорщини та Польщі констатували, що період обмежень до 15 вересня занадто короткий. "Наприклад, збирання врожаю кукурудзи ще довго триватиме, тому безумовно потрібно домагатися продовження (обмежувальних заходів - ІФ-У)", - сказав Надь.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш назвав важливою угорську ініціативу з розширення Чорноморського шляху, яку, за його словами, підтримає Варшава. Водночас він наголосив на необхідності розвитку наземних транспортних маршрутів.

Телуш високо оцінив заслуги угорської сторони у створенні коаліції п'яти членів із зернового питання. Він зазначив, що без дій цієї асоціації Європейська комісія "взагалі не побачила б проблеми".

Польський міністр також відзначив важливість збереження цього союзу. "Разом ми можемо боротися не лише за питання, важливі для наших країн, а й за майбутнє Європи", - заявив він.

За його словами, після закінчення війни в Україні процес інтеграції України до Європейського Союзу зможе продовжитися, а разом із ним "знову постане питання про українські продукти". "Якщо сьогодні ми не змусимо Європейську комісію розробити реальні інструменти для вирішення цієї проблеми, проблема матиме неприємні наслідки", - сказав Телуш.

Він також повідомив, що домовився з угорським колегою організувати зустріч із міністром аграрної політики та харчової промисловості України Миколою Сольським, щоб знайти спільні рішення для вирішення проблеми імпорту зерна.