17:34 20.08.2025

Обсяг виробництва сільгосппродукції в січні-липні 2025р скоротився на 18,5% - Держстат

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в січні–липні 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 18,5%, повідомила Державна служба статистики.

Відомство пояснило, що таке падіння зумовлене насамперед скороченням випуску продукції рослинництва. Серед причин у Держстаті назвали сезонність виробництва продукції рослинництва; несприятливі погодні умови, наслідком яких стало більш пізнє збирання зернових та олійних культур і зниження їхньої врожайності.

Згідно з даними Держстату, виробництво продукції рослинництва скоротилося на 25,5%, тоді як продукція тваринництва зменшилася лише на 4,7%. Підприємства скоротили загальний обсяг виробництва на 22,3%, при цьому рослинництво у них впало на 30,6%, а тваринництво – на 2,3%.

Господарства населення також скоротили виробництво, але в цьому сегменті згортання було меншим: загальне виробництво зменшилося на 10,3%, рослинництво – на 11,7%, тваринництво – на 8,3%.

У регіональному розрізі найсильніше падіння зафіксовано у Хмельницькій та Донецькій областях, де загальний обсяг виробництва впав більше ніж удвічі. У Сумській області загальний показник знизився на 38,4%, у Тернопільській – на 37,8%, у Чернігівській - на 36,3%.

Водночас у деяких регіонах показники сільгоспвиробництва зросли, зокрема в Миколаївській області - на 6,7%, Одеській – на 5,8%, Запорізькій – на 5,2%.

Теги: #держстат #сільгосппродукція #статистика

