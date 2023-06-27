Економіка

17:41 27.06.2023

Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

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Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

Кабінет Міністрів схвалив на час воєнного стану можливість застосування до керівників органів виконавчої влади дисциплінарного стягнення без дотримання вимог чинного порядку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, внесено зміни до порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністрів, їхніх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників, керівників місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, на яких не поширюється законодавство про державну службу.

Передбачено, що в період воєнного стану, у разі ухвалення відповідних рішень Верховною Радою або Радою національної безпеки і оборони, Кабмін може прийняти рішення про застосування щодо керівників органів виконавчої влади дисциплінарного стягнення без дотримання вимог вищезазначеного порядку.

 

Теги: #кабмін #кадри

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