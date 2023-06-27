Шмигаль: Проєкти відновлення рухаються занадто повільно, попри виділені кошти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що реалізація проєктів відновлення відбувається повільно, і закликав органи влади прискориться.

"Ми створили Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це одне з основних джерел фінансування відновлення. Уже зараз є у фонді майже 62 млрд грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що уряд уже розподілив 23,5 млрд грн на різні проєкти відновлення.

"Наразі ми бачимо, що, попри виділені кошти, проєкти рухаються занадто повільно. Тому ще раз повторюю для всіх керівників ЦОВВ і місцевої влади: відновлення - пріоритет, люди чекають на допомогу!" - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також повідомив, що за програмою "єВідновлення" подано 21 600 заяв, але лише 378 заяв передано для виплат.

"Тільки 2%. Це незадовільна робота! Уряд створив усі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити процес. Швидко - це не місяці, а тижні, які даємо на виправлення ситуації", - констатував він.