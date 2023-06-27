Економіка

17:13 27.06.2023

Шмигаль: Проєкти відновлення рухаються занадто повільно, попри виділені кошти

1 хв читати
Шмигаль: Проєкти відновлення рухаються занадто повільно, попри виділені кошти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що реалізація проєктів відновлення відбувається повільно, і закликав органи влади прискориться.

"Ми створили Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це одне з основних джерел фінансування відновлення. Уже зараз є у фонді майже 62 млрд грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що уряд уже розподілив 23,5 млрд грн на різні проєкти відновлення.

"Наразі ми бачимо, що, попри виділені кошти, проєкти рухаються занадто повільно. Тому ще раз повторюю для всіх керівників ЦОВВ і місцевої влади: відновлення - пріоритет, люди чекають на допомогу!" - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також повідомив, що за програмою "єВідновлення" подано 21 600 заяв, але лише 378 заяв передано для виплат.

"Тільки 2%. Це незадовільна робота! Уряд створив усі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити процес. Швидко - це не місяці, а тижні, які даємо на виправлення ситуації", - констатував він.

Теги: #відновлення #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 27.06.2023
Камишіна визначено відповідальним за питання, пов'язані з укриттями - Шмигаль

Камишіна визначено відповідальним за питання, пов'язані з укриттями - Шмигаль

18:52 26.06.2023
"Метінвест" приєднався до ініціативи ООН з відновлення України

"Метінвест" приєднався до ініціативи ООН з відновлення України

16:45 26.06.2023
Шмигаль подякував послу Німеччини Фельдгузен за важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин

Шмигаль подякував послу Німеччини Фельдгузен за важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин

14:13 24.06.2023
"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

13:18 23.06.2023
Необхідно забезпечити страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів - Зеленський

Необхідно забезпечити страхування воєнних ризиків для іноземних інвесторів - Зеленський

09:16 23.06.2023
Україна формує бізнес-коаліцію для інвестицій у відновлення - Шмигаль

Україна формує бізнес-коаліцію для інвестицій у відновлення - Шмигаль

07:38 23.06.2023
У постраждалих від підтоплення районах за добу знешкоджено 76 вибухових предметів, відновлюють електромережі та газопостачання

У постраждалих від підтоплення районах за добу знешкоджено 76 вибухових предметів, відновлюють електромережі та газопостачання

21:15 22.06.2023
Найближчими днями буде оприлюднено звіт Світового банку про збитки від підриву Каховської ГЕС

Найближчими днями буде оприлюднено звіт Світового банку про збитки від підриву Каховської ГЕС

15:48 22.06.2023
ЄБРР, ЄІБ та СБ допоможуть Держагентству відновлення створити відділ реалізації проєктів

ЄБРР, ЄІБ та СБ допоможуть Держагентству відновлення створити відділ реалізації проєктів

13:09 22.06.2023
Шмигаль: Не може бути опозиції, оскільки ми всі боремося за виживання

Шмигаль: Не може бути опозиції, оскільки ми всі боремося за виживання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання

Мінагрополітики України прогнозує врожай зернових у 2023 році 46 млн тонн

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

В Україні з початку повномасштабного вторгнення припинили роботу тільки 3% компаній - Світовий банк

ОСТАННЄ

Кабмін урегулював питання видачі пільгових кредитів ТЕЦ і ТЕС

Польські фермери проводять акції протесту з вимогою заборонити імпорт української малини

Prometheus та ЄБРР відкривають 60 тис. грантових місць для навчання українських підприємців

Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

ЄС надає Україні 500 електрогенераторів на суму в 16 млн євро для подолання наслідків підриву Каховської греблі

Ribas Hotels Group взяла в управління готель Radisson Hotel City Centre Odesa

НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання

Мінвідновлення готує ТЕО тунелів у п'яти областях і думає про національну систему платних доріг

НКРЕКП продовжить обговорення рівня нових прайс-кепів на ринку е/е за пропозицією її члена Тарасюка підвищити їх у пік на 80%

Продаж побутової техніки та електроніки в мережі "Епіцентр" у травні зріс на 20%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА