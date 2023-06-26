НКРЕКП продовжить обговорення рівня нових прайс-кепів на ринку е/е за пропозицією її члена Тарасюка підвищити їх у пік на 80%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла на ранок вівторка анонсоване на понеділок засідання, на якому планувалося підвищити на 35,7% максимальні прайс-кепи на енергоринку з 30 червня.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання за пропозицією ексголови НКРЕКП і члена регулятора Валерія Тарасюка, який виступив за підвищення граничних цін на ринку "на добу наперед" (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) у години пікових навантажень із 18:00 до 23:00 на 80% - до 7200 грн/МВт-год.

"Ми отримали відгуки від виробників, оператора системи передачі, Секретаріату Енергоспівтовариства, оператора ринку. Це ті гравці, які висловлювалися за повне скасування прайс-кепів. Я особисто також висловлював таку думку. Але, сьогодні більшість комісії не погоджується з таким підходом. Якщо ми усе-таки прайс-кепи встановлюємо, то я пропоную підвищення прайс-кепів принаймні на 40%, але заради можливості імпорту, зокрема, треба ще подвоїти зростання, тобто на 80% - до 7200 грн/МВт-год із 18:00 до 23:00, у так звані пікові, дефіцитні години, коли нам точно потрібен імпорт", - висловив пропозицію Тарасюк.

Він також запропонував затвердити рівень нижнього прайс-кепу в 10 грн/МВт-год.

"Це фактично без нижнього прайс-кепу. Це буде крок назустріч споживачам, оскільки ціна в середньому не так зросте, це не стимулюватиме імпорт у профіцитні години, як це відбувається наразі, водночас буде стимулом для розвитку СНЕ, перенесення споживання з пікових у профіцитні години", - пояснив Тарасюк.

Водночас він наголосив, що регулятор завжди зможе повернутися до перегляду прайс-кепів за потреби.

Головуючий на засіданні член регулятора Руслан Кайдаш зазначив, що до комісії надійшли звернення від Секретаріату Енергоспівтовариства, який, за його словами, "має радикальнішу позицію щодо регулювання ринку", а також додатково від НЕК "Укренерго" з певними пропозиціями. Кайдаш призначив засідання на 9:00 вівторка.

На засідання 26 червня виносили проєкт постанови НКРЕКП, згідно з якою з 30 червня 2023 року встановлюють нові максимальні граничні ціни електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) у розмірі 5 428 грн/МВт-год - для годин максимального навантаження в мережі (з 7:00 до 23:00) та 2 714 грн/МВт-год - мінімального (з 23:00 до 7:00).

Нові прайс-кепи на РДН і ВДР мали на 35,7% перевищити розміри чинних наразі граничних цін: 4 000,00 грн/МВт-год - для годин максимального навантаження, і 2 000,00 грн/МВт-год - мінімального.

При цьому мінімальна гранична ціна е/е на РДН і ВДР пропонувалася на рівні 1152,08 грн/МВт-год (спочатку пропонувалася гранична ціна 10 грн/МВт-год).

Крім того, регулятор планував підвищити максимальну граничну ціну е/е на балансуючому ринку (БР) до 125% ціни РДН замість 120%, і знизити мінімальну граничну ціну до 0,01 грн/МВт-год замість 10 грн/МВт-год.

Згідно з проєктом документа, постанова має набути чинності 30 червня 2023 року, але не раніше дня її оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП.

Як повідомлялося, НКРЕКП 31 травня скасувала дію прайс-кепів на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року.

Ухвалена регулятором відповідна постанова передбачала зупинення відповідних положень ухваленої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року щодо визначення граничних цін на ринку електроенергії, зокрема, максимального прайс-кепу у 2 тис. грн/МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тис. грн/МВт-год для годин максимального навантаження.

Водночас в обґрунтуванні до проєкту постанови зазначається, що опрацьовується питання встановлення граничних цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку (БР) відповідно до Методики визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на цих ринках, затвердженої постановою НКРЕКП від 27 вересня 2022 року №1221.

Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, що НКРЕКП залишить у дії своє рішення щодо скасування прайс-кепів на ринку електроенергії з 1 липня.

Він пояснив, що "ціна е/е в Україні має бути такою, як у Європі, але вона має давати бізнесу можливість імпортувати ресурс для забезпечення потреб виробництва... За потреби можна буде впровадити прайс-кепи".